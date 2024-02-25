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إسرائيل تقرر إرسال وفد إلى قطر لبحث التوصل لصفقة مع حماس

2/25/2024 4:29:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قررت حكومة الحرب الإسرائيلية إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المحادثات من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلي“راديو كان”.


ووفقا لتقرير هيئة البث الإسرائيلي، فقد تم اتخاذ القرار بعد أن استمع الوزراء إلى تقارير من المفاوضين وناقشوا في مؤتمر عبر الهاتف نتائج المشاورات التي أجريت مع مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس يومي 23 و 24 شباط/فبراير للتوسط في صفقة مع حماس.


وسيسافر وفد من المتخصصين إلى الدوحة، لبحث قضايا محددة، بما في ذلك أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم.


وذكر التقرير أن حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت ليل السبت/ الاحد بحث تفاصيل الصفقة التي تم الاتفاق عليها في باريس. ومن المقرر أن تواصل حكومة الحرب المباحثات في وقت لاحق من اليوم الأحد .- (د ب أ)

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