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إسرائيل: السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية بغزة

2/25/2024 4:29:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، السبت، إن "السلطة الفلسطينية لن تكون جزءًا من الحكومة المدنية في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب فيها".


جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة "12" العبرية الخاصة.


وأضاف كاتس: "لن نستبدل الإرهابيين (في إشارة إلى حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007) بإرهابيين (السلطة الفلسطينية)"، وفق زعمه.


وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها وزير إسرائيلي إلى عدم إشراك السلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد انتهاء الحرب، حيث صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة قائلاً إنّ السلطة ليست مؤهلة لحكم القطاع.


وفي سياق آخر، هاجم كاتس، الأمم المتحدة، متهمًا إياها بأنها "تحاول الإضرار بدولة إسرائيل ومنعها من الدفاع عن نفسها ومواطنيها".


وقال: "الأمم المتحدة تحاول الإضرار بدولة إسرائيل ومنعها من الدفاع عن نفسه ومواطنيها".


والجمعة، دعت لجنة من عشرات "الخبراء" عينتها الأمم المتحدة إلى فرض "حظر أسلحة" على إسرائيل بشكل فوري، خوفا من "جرائم حرب" ترتكبها إسرائيل أثناء الحرب في قطاع غزة.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.-(الأناضول)

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