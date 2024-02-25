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قلق أميركي من تحول غزة إلى «مقديشو» أخرى

2/25/2024 4:29:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقل موقع ((أكسيوس))، السبت، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين القول إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لوقف استهداف الشرطة التابعة لحركة ((حماس)) التي تحرس شاحنات المساعدات في قطاع غزة.


وأضاف المسؤولون، الذي لم يكشف الموقع الإخباري هويتهم، أن واشنطن حذرت الجانب الإسرائيلي من أن ((الانهيار التام للقانون والنظام يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بشكل كبير))، وفق ما أوردته ((وكالة أنباء العالم العربي)).


ونسب الموقع إلى المسؤولين الأميركيين القول إنهم ((يشعرون بقلق كبير من تحول غزة إلى مقديشو (أخرى)، حيث فتح الفراغ الأمني واليأس الباب أمام العصابات المسلحة لمهاجمة شاحنات المساعدات ونهبها، ما يزيد الضغط على منظومة المساعدات الإنسانية المتأزمة بالفعل في القطاع)).


وأوضح المسؤولون الأميركيون أن ذلك ((مصدر قلق ظلت إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تحذر إسرائيل منه منذ أشهر عدة، وكان السبب وراء حثها الحكومة الإسرائيلية على التخطيط مسبقاً لمن سيتولى حكم غزة بعد الحرب)).


وقُتل ما لا يقل عن 11 من أفراد قوة الشرطة في رفح في غارات جوية إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وفق المسؤولين الأميركيين.


غير أن إسرائيل رفضت ((الطلب الأميركي لأن أحد أهدافها في الحرب هو التأكد من أن (حماس) لم تعد تدير قطاع غزة))، وفق ما ذكره مسؤولان إسرائيليان لـ((أكسيوس)).-(وكالات)

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