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غزيون يرفعون الأذان من منازلهم بعد تدمير المساجد (فيديو)

2/25/2024 4:29:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزيون يرفعون الأذان من شرفات منازلهم بشمال غزة بعد تدمير المساجد
رفع فلسطينيون الأذان عبر مكبرات الصوت من شرفات منازلهم، وذلك بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي المساجد في شمال قطاع غزة .

وتُظهر المشاهد تشغيل فلسطيني صوتا مسجلا للأذان عبر مكبرات الصوت من شرفة منزله.

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