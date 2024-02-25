غزيون يرفعون الأذان من منازلهم بعد تدمير المساجد (فيديو)

غزيون يرفعون الأذان من منازلهم بعد تدمير المساجد (فيديو)
التاريخ
2/25/2024 4:29:12 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) غزيون يرفعون الأذان من شرفات منازلهم بشمال غزة بعد تدمير المساجد
رفع فلسطينيون الأذان عبر مكبرات الصوت من شرفات منازلهم، وذلك بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي المساجد في شمال قطاع غزة
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وتُظهر المشاهد تشغيل فلسطيني صوتا مسجلا للأذان عبر مكبرات الصوت من شرفة منزله.
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