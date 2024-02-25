الصحة العالمية: غزة تحتاج لعقود لإصلاح ما دمرته الحرب



وقال المتحدث باسم المنظمة طارق يساريفيتش، في تصريح الليلة الماضية، إن ما بين 70-80 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، مشيرا إلى أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقودا، بالإضافة إلى نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في غزة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة .



وتابع، " ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 - 12 عاما، مشيرا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يقدر أن تأهيل اقتصاد غزة، بما في ذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.



وأكد يساريفيتش، أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع طلب دعم مالي بقيمة 110 ملايين دولار.



وتوقعت دراسة أجرتها جامعتان بريطانية وأمريكية، أنه وفي حال تم إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، فإن أكثر من 11 ألفا و500 شخص سيموتون هناك حتى آب القادم، جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.



وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحًا، منذ بَدْء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.



