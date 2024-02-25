دمية ودماء.. طفلة غزاوية تبحث عبثا عن ذكرياتها تحت أنقاض منزلها



بخطوات حذرة، تسير الطفلة ببطء شديد، ترفع الحجارة بحذر عن دمية صغيرة أهداها لها والدها العام الماضي بمناسبة عيد ميلادها الـ12.



و كانت تتطلع الطفلة، إلى هدية جديدة من والدها في عامها الـ13، ولكن الحرب الإسرائيلية على القطاع وقصف منزلها تحوّل إلى كابوس لهذه الفتاة الصغيرة.



وعلى أطلال منزلها، تسترجع الطفلة ذكريات جميلة عاشتها داخل منزلها برفقة عائلتها، وتبحث عن ما تبقى ليكون ذكرى له بعد تدمير منزلها.



وأثناء تجوّل الطفلة على الركام، أشارت لعمها إلى مكان غرفتها، حيث وجدت ثوبًا صغيرًا لها ودمية.



وعندما وجدت تلك الطفلة شيئًا، ابتسمت ونادت لمن حولها: "وجدت هذا، سوف أحتفظ به".



في هذا المنزل الذي سحقته إسرائيل بشكل كامل، لم يتبقَ سوى دُمى وملابس ممزقة، تتكدس عليها التراب، فيما الباقي تبخر.



لم تكن الطفلة تبحث فقط عن الذكريات، بل كان هدفها أيضًا توثيق ما فعلته إسرائيل بمنزلها خلال الحرب باستخدام هاتفها الذكي.



أمسكت الطفلة بالهاتف ووثقت الدمار الذي خلفته إسرائيل في هذا المنزل والمنازل المجاورة، لتحتفظ بهذه السجلات للأجيال القادمة.



وقالت الطفلة، عفانة للأناضول بصوت حزين: "أجد نفسي فوق ركام منزلي بعد أن دمره الاحتلال الإسرائيلي".



وأضافت: "لم أكن أتوقع أبدًا أن يحدث هذا لمنزلي، لقد قضيت 13 عامًا في هذا المنزل، مرَّت بينه أيام سعيدة وحزينة".



وتابعت: "لم أشعر بالفرحة بدخولي سن الـ13 كما يفعل الأطفال الآخرون حول العالم، بسبب الحرب وقصف إسرائيل لمنزلنا".



وأشارت إلى أنها كانت تنتظر عيد ميلادها لتحتفل به في المنزل بين أفراد عائلتها، لكن إسرائيل دمرته ولم يتبق فيه سوى الذكريات.



ولم تتخيل عفانة أبدًا أن تجد منزلها مدمرًا، وأن تصبح نازحة ومشردة، حيث ينقصها الدواء والماء والطعام.



وتأمل عفانة من الدول العربية والإسلامية وقف الحرب ونزيف الدماء في قطاع غزة، لما يعانيها من مشاعر نفسية مأساوية وسيئة.



وعلى مقربة من الطفلة عفانة، يقف عمها بين الركام ويشرح للأناضول عن البيوت التي دمرتها إسرائيل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وحجم الدماء وأعداد الشهداء.



ويقدر الرجل الأربعيني عدد المنازل التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة بالعشرات في مربع واحد، ويذكر أسماء الشهداء الذين سقطوا في هذه الهجمات.



وقال للأناضول: "في بداية الحرب، خرجنا من المنزل مع عدد كبير من الجيران إلى مدرسة للنازحين في منطقة مستشفى الإندونيسي شمالي القطاع".



وأضاف: "عندما كنا في المدرسة، وصلتنا أنباء عن قصف منزل أخي وبيوت مجاورة بصواريخ إسرائيلية".



وتابع: "مكثنا في المدرسة لفترة طويلة، وعندما تحسنت الأوضاع قليلاً، عدنا إلى المنزل ووجدنا مربعاً سكنياً كاملاً قد تم تدميره بواسطة الطائرات الحربية، وعلمنا عن سقوط شهداء وجرحى من جيراننا".



وأشار إلى أن "الدمار يحيط بنا في كل مكان، ولا نعرف إلى أين نذهب في ظل الظروف المعيشية الصعبة، حيث لا مياه ولا كهرباء ولا غذاء".



وتساءل عن مصير الأطفال في ظل الحرب على غزة، وعن عدم توفر مسكن آمن لهم.



و أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بلغ مليوني شخص.



وأوضح المأن "الاحتلال دمر 70 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و290 ألف وحدة سكنية دمرها بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن".



ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)