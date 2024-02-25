مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة الأردن وتجارة وصناعة عُمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وقعت غرفتا تجارة الأردن، وتجارة وصناعة عُمان، مذكرة تفاهم لتعميق علاقات التعاون بينهما، ودعم مبادلات البلدين التجارية، وإقامة شراكات استثمارية وتجارية بين مجتمع الأعمال الأردني ونظيره العماني
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وتسعى مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فيصل بن عبدالله الرواس، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين قطاع الأعمال المنتسبين للغرفتين، بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفين بتشجيع تأسيس الاتصالات المباشرة بين قطاع الأعمال بمختلف القطاعات عن طريق تنظيم زيارات الوفود والبعثات التجارية والمشاركة بالفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين، إلى جانب تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير المتعلقة بالتجارة والمسموح بتبادلها رسميا.
وأكد الحاج توفيق، في بيان اليوم الاحد، أن مذكرة التفاهم ستكون بداية حقيقية وجادة لزيادة التبادل التجاري واقامة الشراكات الاستثمارية بين المملكة وسلطنة عُمان، والبناء على علاقاتهما الاخوية العميقة، وبما يحقق مصالحهما المشتركة.
وبين أن غرفة تجارة الأردن ستعمل على تنظيم منتدى أعمال أردني عُماني خلال العام الحالي، مع التركيز على قطاعات استثمارية محددة ذات أولوية للبلدين، وبخاصة الأدوية والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
يذكر أن صادرات المملكة الى سلطنة عمان بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023 ما يقارب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات
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