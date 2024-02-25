Sunday, 25 February 2024 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة الأردن وتجارة وصناعة عُمان

2/25/2024 4:28:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت غرفتا تجارة الأردن، وتجارة وصناعة عُمان، مذكرة تفاهم لتعميق علاقات التعاون بينهما، ودعم مبادلات البلدين التجارية، وإقامة شراكات استثمارية وتجارية بين مجتمع الأعمال الأردني ونظيره العماني .


وتسعى مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فيصل بن عبدالله الرواس، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين قطاع الأعمال المنتسبين للغرفتين، بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية.


وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفين بتشجيع تأسيس الاتصالات المباشرة بين قطاع الأعمال بمختلف القطاعات عن طريق تنظيم زيارات الوفود والبعثات التجارية والمشاركة بالفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين، إلى جانب تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير المتعلقة بالتجارة والمسموح بتبادلها رسميا.


وأكد الحاج توفيق، في بيان اليوم الاحد، أن مذكرة التفاهم ستكون بداية حقيقية وجادة لزيادة التبادل التجاري واقامة الشراكات الاستثمارية بين المملكة وسلطنة عُمان، والبناء على علاقاتهما الاخوية العميقة، وبما يحقق مصالحهما المشتركة.


وبين أن غرفة تجارة الأردن ستعمل على تنظيم منتدى أعمال أردني عُماني خلال العام الحالي، مع التركيز على قطاعات استثمارية محددة ذات أولوية للبلدين، وبخاصة الأدوية والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.


يذكر أن صادرات المملكة الى سلطنة عمان بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023 ما يقارب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات

MENAFN25022024000072011014ID1107896266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث