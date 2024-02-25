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مكافحة المخدرات تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط يرتبط بالكريستال

2/25/2024 4:28:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية حملة توعوية ضد مادة الكريستال المخدرة والقاتلة لنشر الوعي المجتمعي حولها وتعريف المجتمع بأضرارها الخطرة والقاتلة، وتحفيزهم للمساهمة في مواجهتها ومنع الشباب من تعاطيها والإبلاغ عن أي نشاط يرتبط بها.

وتأتي هذه الحملة لمواجهة تلك المادة القاتلة وتشكيل وعي مجتمعي ضدّها بعد تسجيل زيادة في أعداد متعاطيها وانتشارها بين الشباب دون علمهم بمدى خطورتها وأضرارها القاتلة والمدمرة للحياة، إضافة إلى الأكاذيب التي يتم إغراؤهم بها لتجربتها وتعاطيها من قبل تجار الموت بأنها منشط ومحفز ومقوٍّ جنسي.

وبحسب "مكافحة المخدرات"، فإن مادة الكريستال أو الشبوة أو مخدر الشيطان أو الآيس، كلها مسميات تجارية لمادة كيميائية واحدة هي الميث امفيتامين، وهي مادة شديدة السميّة والخطورة تكون على شكل مسحوق أو حبيبات بلّورية، ويمكن الإدمان عليها من أول جرعة يتعاطاها الإنسان وتدفع الشخص لزيادة الجرعة وتكرارها لتلبية حاجة الجسم لها نتيجة الإدمان وهو ما يسرع في ظهور أعراضها الخطرة التي قد تصل للموت أو قتل النفس.

وأضافت: كما تسبب تلك المادة لمتعاطيها أضراراً صحية خطرة، فهي تسبب أضرارا بالجهاز العصبي وتلفه واضطراباً عقلياً وهلوسات وأرقاً شديداً وعدم النوم لأيام متواصلة وارتفاعاً بدرجة الحرارة وزيادة ضغط الدم وضربات القلب والهُزال والاكتئاب وتساقط الأسنان والتهابات الرئة وتولّد لدى متعاطيها سلوكاً عدوانياً شديداً.

وتابعت: كلّ ذلك يجعل من هذه المادة الكيميائية خطرا يهدد متعاطيها وكلَّ مَن حوله، إذ إنها تدفعهم لقتل النفس أو قتل الآخرين أو ارتكاب أية جريمة دون العلم بكل ما يجري من حوله، إضافة إلى السلوك العدواني وعدم الشعور بالمكان والزمان ومشاهدة وتخيل أشياء سمعية وبصرية وحسية غير موجودة من الأساس والتعامل معها على أنها حقيقة وواقع.

وأهابت إدارة مكافحة المخدرات بوسائل الإعلام الوطنية وأفراد المجتمع كافّة، بضرورة المساهمة في نشر الوعي ضد تلك المادة والإبلاغ المباشر عن أية معلومات حولها وتجارها ومروجيها لما تحمله من خطورة على المجتمع وأفراده.

كما أهابت بأولياء الأمور بضرورة الانتباه لأبنائهم والأشخاص الذين يتعاملون معهم، وفي حال ملاحظة وجود أي تغيّر في السلوك أو ظهور أية أعراض نفسية أو عدوانية أو صحية من التي تم ذكرها والاشتباه بتعاطي تلك المادة فعليهم المسارعة إلى تقديم الشخص للعلاج على الفور قبل فوات الأوان وفقدانه لحياته أو إلحاق الأذى بغيره.

MENAFN25022024000072011014ID1107896263

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