أردنيون يحصدون الميداليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

حاز مصورو الأردن على الميداليات الذهبية الأولى في البطولة العربية للتصوير تحت الماء التي أقيمت في مدينة الغردقة المصرية على مدار يومين بتنظيم الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ بالتعاون مع الاتحاد المصري

وفاز المصور المحترف يزن السعد من جمعية العقبة للغوص بالمركز الاول بفئة تصوير Creative، فيما حصد كذلك المركز الأول المصور المحترف سامر بيطار من جمعية العقبة للغوص بفئة تصوير white angle، فيما حل بالمركز الثالث المصور الاحترافي محمد القطاونة من نادي الكوامارينا الرياضي لفئة تصوير Macro.



وعلى مدار يومين التقط أبطال الأردن الذين قدموا من العقبة اجمل الصور الاحترافية في أعماق بحر الغردقة للأسماك والقطع البحرية والمرجان تحت الماء واستطاعوا رغم امتلاكهم لمعدات غير تلك مع متسابقين ومصورين الدول الأخرى إلا انهم أحرزوا نتائج متقدمة وحصدوا الذهب.



وسبق وأن أحرز الأردنيون نتائج متقدمة والمراكز الأولى في بطولات أقيمت في عدد من الدول كان آخرها في مدينة العقبة العام الماضي وقبلها في شرم الشيخ المصرية، فيما اختار الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ المصور الأردني سيف الشمايلة عضوا في لجنة التحكيم المركزية.



وأكد أمين عام الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ الأردني أيمن جبر أن العقبة تفخر بنخبة المصورين العالمين الذين رفعوا اسم وعلم الأردن عاليا في البطولة والتي اظهر الأبطال مستويات متقدمة واستطاعوا كسب الرهان في ارض مصر.