إربد: موظفو البلدية يرجئون الاعتصام بعد اتفاق مع البلدية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

أرجأ موظفو بلدية إربد الكبرى تنفيذ اعتصامهم المقرر يوم غدٍ الإثنين حتى إشعار آخر، بعد التوصل إلى اتفاق مع البلدية لتلبية مطالبهم.



رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات (تحت التأسيس) أحمد السعدي أوضح أنه تم الاتفاق على: تفعيل صندوق الإسكان، تشكيل لجنة من قبل موظفي البلدية لصرف فروقات الرواتب حسب الأسس المعتمدة من المجلس البلدي ووفق كتب الوزارة.



وإخضاع قيمة المكافآت الشهرية لكافة الموظفين بالضمان الاجتماعي بعد إقرارها من المجلس البلدي وموافقة الوزارة، مع تقييم هذه المكافآت حسب تعليمات الوزارة. وزيادة العاملين بالأجور اليومية اعتبارًا من بداية الشهر الماضي بناءً على تنسيب اللجنة المكلفة من البلدية خلال شهر 11 من العام 2022.



وأضاف إلى أن التوصية بموجب قرار من المجلس البلدي أفضت برفع قيمة المكافأة المقطوعة من 35 دينارًا إلى 50 دينارًا ومخاطبة وزير الإدارة المحلية لإحداث شواغر لكافة الوظائف التي تم إنهاء خدمات الموظفين الذين كانوا يشغلونها خلال العام الماضي على جدول تشكيلات البلدية للعام الحالي.



ويُعدّ هذا الاتفاق خطوة إيجابية تُنهي حالة التوتر بين موظفي البلدية وإدارة البلدية، وتُحافظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.