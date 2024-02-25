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استمرار انخفاض درجات الحرارة في شمال ووسط السعودية

2/25/2024 4:23:29 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة ، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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