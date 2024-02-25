Sunday, 25 February 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف يكون استهلاك البروتينات سببا للسكتة الدماغية

2/25/2024 4:23:29 AM
(MENAFN- Al Watan) قدّم مجموعة من الباحثين في جامعة بيتسبرغ الأمريكية دراسة -نشرت في مجلة Nature Metabolism- مفادها أن استهلاك البروتين بمستويات عالية من المحتمل أن ينشط الخلايا التي تسد الشرايين باللويحات، مما يعطل تدفق الدم ويرفع خطر الإصابة بسكتة دماغية مفاجئة.
ويأتي ذلك وسط تزايد الإقبال على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين المرتبطة بتعليمات خاصة بممارسة الرياضة.
حيث بيّن فريق البحث أنه بمجرد استهلاك البروتين، فإن الجسم يفككه إلى أحماض أمينية يستخدمها لإصلاح ألياف العضلات الممزقة مع المساعدة في إنماء ألياف جديدة.
ولكن في حال كان الشخص لا يقوم بممارسة الرياضة، فسيتم التخلص من البروتينات غير المستخدمة خارج الجسم عن طريق الكلى وإفرازها في البول.
كما لاحظ الباحثون زيادة نشاط نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن إزالة الحطام الخلوي (البلاعم) عند تكسير مستويات عالية من البروتين،والذي يؤدي إلى تراكم تلك الخلايا داخل جدران الأوعية الدموية وتشكل اللويحات بمرور الوقت.
وبحسب موقع "ديلي ميل" فقد أظهرت أيضا نتائج البحث أن استهلاك البروتين بكمية كبيرة تسبب في ارتفاع تركيز حمض أميني يسمى (leucine) ، وزيادة طفيفة في مادة تنشط جهاز المناعة.
وأوضح الفريق البحثي إن تنشيط المزيد من الخلايا المناعية يرفع مستويات الالتهاب، ما يزيد من مخاطر ظهور اللويحات.
و قدّم الباحثون -في جزء مستقل من البحث- نظاما غذائيا غنيا بالبروتين للفئران واختبروا دمها، ليجدوا ارتفاعا كبيرا في مستويات leucine وفي المادة التي تنشط خلايا الدم البيضاء.
وقد حذّر مشرف البحث وطبيب القلب، باباك رزاني، من أن استهلاك البروتين "بكثرة" ليس "حلا سحريا" لنظام غذائي جيد. واقترح اتباع نظام غذائي "متوازن" يحتوي على ما يكفي من الكربوهيدرات والدهون والمواد المغذية الحيوية.
فيما قالت خبيرة التمثيل الغذائي في جامعة "ميسوري" ، الدكتورة بيتينا ميتندورفر، : "أظهرنا في دراساتنا الآلية أن الأحماض الأمينية، التي هي في الواقع اللبنات الأساسية للبروتين، يمكن أن تسبب المرض من خلال إشارات محددة. ويمكن للخلايا المناعية الصغيرة التي تسمى البلاعم أن تؤدي إلى تطور تصلب الشرايين".
وعلى صعيد آخر فقد اعترض باحثون لم يشاركوا في البحث على النتائج، قائلين إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.
وأشار المسؤول الطبي في مؤسسة القلب البريطانية الدكتور بريان ويليامز، : "إن إجراء المزيد من الدراسات على مدى فترة زمنية أطول سيساعدنا على فهم أفضل لكيفية تأثير البروتين على القلب. إن اتباع نظام غذائي صحي، والذي يتضمن تناول البروتين باعتدال، لا يزال أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحة القلب".

MENAFN25022024000089011017ID1107896251

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث