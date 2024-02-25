“الجمارك” تتعاون مع“تريد” لتفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نظمت مصلحة الجمارك المصرية
، بالتعاون مع مشروع“تريد” لتطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة لتفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية.
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة قامت بتطوير البنية التحتية الرقمية، حيث تم تطوير منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية لضمان استدامة جودة وسرعة ودقة الأداء والإنجاز، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج وتيسير حركة التجارة عبر الحدود.
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