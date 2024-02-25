“الجمارك” تتعاون مع“تريد” لتفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) نظمت، بالتعاون مع مشروع“تريد” لتطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة لتفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة قامت بتطوير البنية التحتية الرقمية، حيث تم تطوير منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية لضمان استدامة جودة وسرعة ودقة الأداء والإنجاز، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج وتيسير حركة التجارة عبر الحدود.

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