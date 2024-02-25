بنوك عالمية تحث بريطانيا على تشديد قواعد مصادرة الأصول الروسية

MENAFN - Al-Borsa News) حذّرت البنوك العالمية حكومة المملكة المتحدة من ضرورة وضع مبادئ قانونية قبل مباشرة الاستيلاء على أصول روسية تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية، وإلا فإنها تخاطر بصدمات محتملة للنظام المالي العالمي وتعريض المؤسسات لإجراءات قانونية.

أدت العقوبات الدولية الشاملة، التي فُرضت بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022، إلى تجميد مجموعة من الأصول بما في ذلك أصول بحوالي 300 مليار دولار مملوكة للبنك المركزي الروسي. تطالب حملة عالمية يقودها الساسة والناشطون الآن، وفي الذكرى السنوية الثانية للغزو، بمصادرة الأصول وتحويل عائداتها إلى كييف.

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كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون من بين الذين دعوا إلى المصادرة، في حين أبدى القادة السياسيون في الاتحاد الأوروبي حذراً أكبر حيال هذا الأمر. إذ يبع حوالي ثلثي أموال البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار دولار في مؤسسة المقاصة“يوروكلير” (Euroclear) ومقرها في بلجيكا.

إجراءات منسقة دولياً

ردد البعض في صناعة التمويل هذا التحذير، وأخبروا“بلومبرج” أنهم يريدون بلورة الخطاب السياسي المتصاعد إلى إجراءات منسقة دولياً لضمان مشروعية أي عملية مصادرة. يحذر بعض المصرفيين والمحامين في المملكة المتحدة من أن مصادرة أصول الشخصيات البارزة قد تضر بسمعة لندن كمركز مالي دولي، ويمكن أن تثير شكوكاً حول سيادة القانون.

يُتوقع أن يمثل كاميرون المملكة المتحدة في اجتماع يستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الإثنين المقبل لبحث الدعم لأوكرانيا، حيث يمكن إثارة مسألة مصادرة الأصول. لكن من غير المتوقع تحقيق تقدم يُذكر قبل اجتماع زعماء مجموعة السبع في إيطاليا في يونيو المقبل، حسبما ذكر أشخاص شاركوا في المناقشات.

حماية قانونية

الأولوية بالنسبة إلى البنوك هي شكل من أشكال الحماية القانونية، أو التعويض، ضد أي إجراء مستقبلي قد تتخذه روسيا ضد المؤسسات المالية الفردية المتورطة في مصادرة الأصول، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر رفضوا الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات حول هذا الأمر.

شددت الولايات المتحدة عقوباتها على موسكو بعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني أثناء اعتقاله الأسبوع الماضي.

قال بيل براودر، وهو مستثمر سابق في روسيا تحوّل إلى معارض للكرملين:“أبدى الجميع استعدادهم لمعاقبة بوتين على مقتل نافالني، من خلال إجراءات مثل فرض 500 عقوبة جديدة من جانب الولايات المتحدة. وأضاف:“هذا لن يغير موقف بوتين. مصادرة أموال روسية بقيمة 300 مليار دولار تحت مسمى قانون نافالني من شأنه أن يبعث برسالة يفهمها بوتين”.

القيمة الإجمالية للأصول الروسية في المملكة المتحدة غير معروفة، لكن النائب عن حزب العمال المعارض كريس براينت قال العام الماضي إن حوالي 26 مليار جنيه إسترليني من أصول البنك المركزي الروسي موجودة في بريطانيا، ولكن يمكن الاحتفاظ ببعضها ضمن“يوروكلير”.

سيناريوهات المصادرة

يدرس مسؤولون من عدة إدارات حكومية في المملكة المتحدة خططاً لمصادرة أصول تتراوح بين الممتلكات التابعة لأقلية حاكمة إلى الأموال الموجودة في حساباتهم المصرفية. لكن محور الاهتمام الأكبر هو البنك المركزي الروسي. أما الاقتراح البديل للاستيلاء على الأصول فهو إصدار سندات، باستخدام الأموال كضمان، وهو الأمر الذي جرت مناقشته أيضاً.

السيناريو الآخر -الذي اكتسب زخماً بين البنوك وداخل الاتحاد الأوروبي- هو فصل مدفوعات الفائدة المستحقة على الأصول المصادرة وتسليمها إلى أوكرانيا، مع ترك الأصول دون المساس بها.

قال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات بالمملكة المتحدة إن التوصل إلى خيار يناسب الجميع سيتطلب التعاون عبر الحدود، ومشاركة الولايات المتحدة وموافقتها. أضاف أن الأمر قد يصبح مشكلة بالنسبة لمن سيفوز بالانتخابات العامة في وقت لاحق من العام الجاري.

من المرجح أن يقع الكثير من الجهد الشاق -بشأن تفاصيل أي إجراء معتمد- على عاتق آلية تنسيق الإنفاذ التابعة لمجموعة السبع، والتي ساعدت في فرض العقوبات من جانب مختلف الدول ضد روسيا بشكل متزامن، وفق تشارلز كينول، الذي كان حتى وقت قريب رئيس مجلس اللوردات في المملكة المتحدة بلجنة الاتحاد الأوروبي.

مطالبة بمسار تدقيق واضح

أخطرت المؤسسات المالية أعضاء البرلمان ومسؤولي الخدمة المدنية بأن أي تحرك لمصادرة الأموال سيتطلب مسار تدقيق واضح لإثبات أن الأموال كانت تُوجّه إلى أوكرانيا، وتعزيز هذه العملية وشفافيتها. كما حثت هذه المؤسسات الحكومة على أن تأخذ بعين الاعتبار أي ضغط قد تواجهه سيولة البنوك بسبب الطلبات المفاجئة لتسليم الأموال، أو إذا قرر مستثمرون أجانب آخرون -قلقون بشأن الاستيلاء على الأصول- سحب أموالهم الخاصة، بحسب المطلعين على المناقشات.

يعتقد العديد من المصرفيين أن الخطة الأكثر قابلية للتطبيق هي استخدام الفوائد المتراكمة بدلاً من محاولة مصادرة الأموال النقدية الأساسية. أرسى الاتحاد الأوروبي الأساس لمثل هذا النهج من خلال قانون طُرح الشهر الجاري يطالب المؤسسات التي تحتفظ بالأموال المصادرة بفصل الأرباح. تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية توجيه نحو 15 مليار يورو (16.2 مليار دولار) إلى أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة عبر هذا المسار.

قال متحدث باسم الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية:“أكدنا نحن وشركاؤنا في مجموعة السبع مراراً وتكراراً على أن التزامات روسيا بموجب القانون الدولي واضحة، وهي: يجب عليها أن تدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا”. أضاف:“تظل المملكة المتحدة ملتزمة تماماً بالعمل مع حلفائها لاتخاذ شتى السبل القانونية التي يمكن من خلالها استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا”.





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