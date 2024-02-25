الثلاثاء.. وزير التجارة الصيني يزور مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال جاو ليو تشينج المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين في القاهرة، إن وانج وينتاو وزير التجارة الصيني سيبدأ زيارته لمصر، بعد غد الثلاثاء، ولمدة 3 أيام، على رأس وفد اقتصادي ليجري مباحثات هامة مع نظيره المصري، حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأضاف تشينج، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصري شهد الكثير من التحديات في عام 2023 نتيجة للجولة الجديدة من النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وانكماش الاقتصاد العالمي، ولكن استطاعت مصر أن تتبنى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي كانت بمثابة دعم وحائط عازل كاف للتعامل مع هذه التحديات.
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وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت حزمة من الإجراءات المستهدفة، وحققت نتائج إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.8% خلال العام المالي 2022 – 2023، مشيرا إلى أن مصر لا تزال واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد المصري سيستمر في إظهار مرونة قوية وسيزداد الزخم الداخلي للتنمية بشكل مستمر.
وأشار المستشار الصيني، إلى أن برنامج التعاون المشترك مع مصر لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2028 يغطي كافة المجالات، ويشمل المشروعات المتميزة عالية الجودة في إطار مبادرة“الحزام والطريق” مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بالسويس“تيدا”، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة العاشر من رمضان والقمر الصناعي 2.
ولفت إلى أن بكين تعتزم التوسع في التعاون العملي مع مصر بمجالات مثل الطاقة الجديدة والفضاء والعلوم والتكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية والصحية.
وأوضح أن بكين تشجع الشركات الصينية على الاستثمار وتأسيس أعمال تجارية في مصر والتوسع في استيراد المنتجات المصرية وكذلك زيادة أعداد السائحين الصينيين الذين يقضون إجازاتهم في البلاد.
ونوه بأن الاستثمارات الصينية في مصر تخطت ملياري دولار في العشر سنوات الماضية، وجذبت منطقة“تيدا” نحو 150 شركة صينية وأجنبية للعمل بها.
وتابع المستشار الاقتصادي قائلا، إن 150 شركة بتمويل صيني تعمل في السوق المصري وتغطي عدة مجالات، وتشكل الشركات الصناعية النصيب الأكبر منها.
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