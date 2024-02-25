الثلاثاء.. وزير التجارة الصيني يزور مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) قال جاو ليو تشينج المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين في القاهرة، إن وانج وينتاو وزير التجارة الصيني سيبدأ زيارته لمصر، بعد غد الثلاثاء، ولمدة 3 أيام، على رأس وفد اقتصادي ليجري مباحثات هامة مع نظيره المصري، حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأضاف تشينج، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصري شهد الكثير من التحديات في عام 2023 نتيجة للجولة الجديدة من النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وانكماش الاقتصاد العالمي، ولكن استطاعت مصر أن تتبنى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي كانت بمثابة دعم وحائط عازل كاف للتعامل مع هذه التحديات.

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وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت حزمة من الإجراءات المستهدفة، وحققت نتائج إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.8% خلال العام المالي 2022 – 2023، مشيرا إلى أن مصر لا تزال واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد المصري سيستمر في إظهار مرونة قوية وسيزداد الزخم الداخلي للتنمية بشكل مستمر.

وأشار المستشار الصيني، إلى أن برنامج التعاون المشترك مع مصر لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2028 يغطي كافة المجالات، ويشمل المشروعات المتميزة عالية الجودة في إطار مبادرة“الحزام والطريق” مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بالسويس“تيدا”، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة العاشر من رمضان والقمر الصناعي 2.

ولفت إلى أن بكين تعتزم التوسع في التعاون العملي مع مصر بمجالات مثل الطاقة الجديدة والفضاء والعلوم والتكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية والصحية.

وأوضح أن بكين تشجع الشركات الصينية على الاستثمار وتأسيس أعمال تجارية في مصر والتوسع في استيراد المنتجات المصرية وكذلك زيادة أعداد السائحين الصينيين الذين يقضون إجازاتهم في البلاد.

ونوه بأن الاستثمارات الصينية في مصر تخطت ملياري دولار في العشر سنوات الماضية، وجذبت منطقة“تيدا” نحو 150 شركة صينية وأجنبية للعمل بها.

وتابع المستشار الاقتصادي قائلا، إن 150 شركة بتمويل صيني تعمل في السوق المصري وتغطي عدة مجالات، وتشكل الشركات الصناعية النصيب الأكبر منها.