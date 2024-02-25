المغرب تتخارج من تطوير مدينة مازاغان مقابل 1.6 مليار درهم

MENAFN - Al-Borsa News) تخارجت حكومة المغرب من رأسمال شركة تطوير مدينة جديدة تحمل اسم“مازاغان”، مقابل 1.6 مليار درهم (159 مليون دولار)، ما ساهم في تخفيف عجز الميزانية إلى 4.4% العام الماضي حيث إن الصفقة تمّت في ديسمبر، بحسب مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية.

تأسست“شركة تهيئة وتطوير مازاغان” (SAEDM) عام 2013 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية التي كانت تمتلك 49% من رأسمالها، والباقي من نصيب مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) المملوكة للدولة. وتمّ ضخ مبلغ 5 مليارات درهم لأشغال تهيئة البنية التحتية الأولية للمدينة المستدامة التي ستمتد على مساحة 1300 هكتار.

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وفق المعطيات التي حصلت عليها“الشرق” من مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية، طلب عدم الإفصاح عن هويته كون المعلومات غير معلنة، فقد تم بيع حصة الوزارة لصالح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي أصبحت الآن تملك كامل رأسمال الشركة المعنية بتطوير المدينة تحت اسم“القطب الحضري لمازاغان”، وأضاف أن“تواجد الدولة في هذا المشروع ليس له أهمية استراتيجية”.

مدينة ساحلية مستدامة

يُراد من مشروع“مازاغان” أن يكون أول نموذج لمدينة مستدامة في المغرب، على مساحة تناهز 1300 هكتار، منها 300 هكتار مخصصة للغابات والمساحات الخضراء، وتشمل منطقة سكنية تتكون من فلل وشقق، بالإضافة إلى منطقة أكاديمية ضمنها قسم للبحث والابتكار، ومرافق للرياضة ولاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية، ومنطقة مخصصة لأنشطة قطاع الخدمات والشركات الناشئة.

تخارج الحكومة من هذه الشركة لم يكن مبرمجاً ضمن ميزانية 2023، لكن المسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية أفاد بأن الصفقة كانت محط مباحثات لفسح المجال أمام القطاع الخاص لاحقاً نظراً للإقبال الذي يشهده قطاع العقار. كما نوّه بالأثر الإيجابي للعملية من حيث تخفيف عجز الميزانية من 4.5% إلى 4.4%.

تقع المدينة المستقبلية على ساحل الأطلسي على بُعد 90 كيلومتراً جنوب مدينة الدار البيضاء، ويُتوقع أن تستقبل بحلول عام 2034 نحو 134 ألف نسمة، وتطمح لتكون نموذجاً في استعمال التكنولوجيات الجديدة وتوفير تجربة عيش استثنائية بين الغابة والبحر، كما ورد على الصفحة الإلكترونية للمشروع.

مصدر من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، طلب عدم ذكر اسمه، أكد في حديث لـ”الشرق” إتمام الصفقة في شهر ديسمبر الماضي، وقال إن“المشروع قد يشهد دخول مستثمرين من القطاع الخاص في المستقبل لتكون المدينة جاهزة في غضون 10 سنوات من الآن”.

برنامج الخصخصة

ضمن ميزانية 2023، كان من المتوقع أن تبلغ إيرادات بيع مساهمات الدولة في شركات ومشاريع 5 مليارات درهم، لكن ما تحقق يناهز الثلث فقط. تعود آخر عملية لبيع مساهمات الدولة إلى عام 2021 حين بلغت إيراداتها 5.4 مليار درهم، وجاءت من بيع نسبة من حصة الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ“مرسى المغرب”.

لتحقيق إدارةٍ أفضل لعمليات التخارج والخصخصة، أنشأت المملكة عام 2022“الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة” لدراسة إمكانية خصخصة 57 مؤسسة وشركة حكومية، إما عن طريق الإدراج في البورصة أو البيع لمستثمرين من القطاع الخاص محليين أو دوليين، ولا تزال الهيئة الحكومية تشتغل على وضع خارطة طريق في هذا الصدد.

لدى الدولة محفظة تضم 227 شركة حكومية، و25 شركة خاصة تملك فيها حصة. وسبق أن وضعت قائمة الشركات التي ترغب في خصخصتها أو بيع حصتها فيها، على رأسها“شركة استغلال الموانئ” (Marsa Maroc)، وشركة“اتصالات المغرب”، وفندق“المامونية” الفاخر بمدينة مراكش، وشركة الطاقة الكهربائية“تهدارت”، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور.

تناهز الإيرادات المتوقعة من عمليات بيع المساهمات الحكومية والخصخصة خلال العام الجاري ما قيمته 9 مليارات درهم، وهو من شأنه أن يُسهم في رفع الإيرادات غير الضريبية للمملكة. لكن تنفيذ ذلك يبقى رهن تفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وانتظار ظروف مواتية على مستوى الأسواق المالية.





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