كندا تخصص 130 مليون دولار لبرامج إعادة إعمار أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم كندا تخصيص 130 مليون دولار لعدد من برامج إعادة الإعمار والتنمية في أوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أعقاب زيارته إلى كييف، أن كندا ستخصص أكثر من 57 مليون دولار، للمساعدة في مجال إحلال السلام والأمن، والتي تشمل إزالة الألغام والدعم السيبراني والمساعدة الاستخباراتية.

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وسيتم تخصيص 11.5 مليون دولار، لدعم استكمال المتحف الوطني لسرد تاريخ النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وكذلك أعلنت كندا أيضًا تخصيص تمويلًا بنحو 17 مليون دولار للمساعدة الإنسانية، و30 مليون دولار للمساعدة الإنمائية، ونحو 14 مليون دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار، بما في ذلك الحد من الأسلحة الكيميائية ومكافحة حرب المعلومات، و15 مليون دولار لمختلف جهود تحقيق الاستقرار لدعم المشاريع التي تتراوح بين إزالة الألغام والحد من التهديدات الناجمة عن المواد النووية أو الإشعاعية والأسلحة الكيميائية ومكافحة المعلومات المضللة.