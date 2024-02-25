كندا تخصص 130 مليون دولار لبرامج إعادة إعمار أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم كندا تخصيص 130 مليون دولار لعدد من برامج إعادة الإعمار والتنمية في أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أعقاب زيارته إلى كييف، أن كندا ستخصص أكثر من 57 مليون دولار، للمساعدة في مجال إحلال السلام والأمن، والتي تشمل إزالة الألغام والدعم السيبراني والمساعدة الاستخباراتية.
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وسيتم تخصيص 11.5 مليون دولار، لدعم استكمال المتحف الوطني لسرد تاريخ النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وكذلك أعلنت كندا أيضًا تخصيص تمويلًا بنحو 17 مليون دولار للمساعدة الإنسانية، و30 مليون دولار للمساعدة الإنمائية، ونحو 14 مليون دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار، بما في ذلك الحد من الأسلحة الكيميائية ومكافحة حرب المعلومات، و15 مليون دولار لمختلف جهود تحقيق الاستقرار لدعم المشاريع التي تتراوح بين إزالة الألغام والحد من التهديدات الناجمة عن المواد النووية أو الإشعاعية والأسلحة الكيميائية ومكافحة المعلومات المضللة.
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