مدفيديف يتوعد بالانتقام للعقوبات الغربية الجديدة على روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توعد المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف بأن موسكو ستنتقم للعقوبات الجديدة التي أعلن الغرب فرضها عليها في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا وإثر وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن.
ووفقا لفرانس برس، كتب الرئيس الروسي السابق الذي يعتبر من كبار المدافعين عن الحرب الروسية على أوكرانيا، على تلغرام أن السبب خلف العقوبات“واضح، فكلما ساء وضع المواطنين الروس، تحسن وضع العالم الغربي”.
موضوعات متعلقة
الصندوق العقاري السعودي يودع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي“سكني” مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.12% في بداية التعاملات ماهي شريحة إنفيديا H100 التي قفزت بأسهم الذكاء الاصطناعي؟
وأضاف“علينا جميعا أن نتذكر ذلك وننتقم منهم أينما أمكن. إنهم أعداؤنا”.
ودعا إلى“إثارة مصاعب للاقتصاد (الغربي) وتأجيج الاستياء العام حيال سياسات السلطات الغربية غير الكفوءة”.
المصدر:
MENAFN25022024000202011048ID1107896242
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.