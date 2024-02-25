مدفيديف يتوعد بالانتقام للعقوبات الغربية الجديدة على روسيا

MENAFN - Al-Borsa News) توعد المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف بأن موسكو ستنتقم للعقوبات الجديدة التي أعلن الغرب فرضها عليها في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا وإثر وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن.

ووفقا لفرانس برس، كتب الرئيس الروسي السابق الذي يعتبر من كبار المدافعين عن الحرب الروسية على أوكرانيا، على تلغرام أن السبب خلف العقوبات“واضح، فكلما ساء وضع المواطنين الروس، تحسن وضع العالم الغربي”.

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وأضاف“علينا جميعا أن نتذكر ذلك وننتقم منهم أينما أمكن. إنهم أعداؤنا”.

ودعا إلى“إثارة مصاعب للاقتصاد (الغربي) وتأجيج الاستياء العام حيال سياسات السلطات الغربية غير الكفوءة”.





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