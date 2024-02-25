كوريا الجنوبية تدعم الشركات الراغبة في العمل بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستعقد جلسة تشاورية للتصدير بعنوان“الأعمال الكورية في الشرق الأوسط لعام 2024′′، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة لدخول أسواق الشرق الأوسط.
وستعقد الجلسة التشاورية في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 فبراير، وفي إمارة دبي بدولة الإمارات يوم 29 فبراير، وستشارك فيها 20 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعات التجميل والمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية والتي يزداد الطلب عليها بسبب الموجة الكورية الجنوبية، وستجري مشاورات منفصلة مع نحو 140 مشتريا من الشرق الأوسط.
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وفي هذا الحدث، سيتم تنفيذ سياسة التحول الرقمي لاستشارات التصدير من خلال التعاون مع الشركات الكبرى بصورة تجريبية.
المصدر:
MENAFN25022024000202011048ID1107896241
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