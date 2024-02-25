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كوريا الجنوبية تدعم الشركات الراغبة في العمل بالشرق الأوسط

2/25/2024 4:23:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستعقد جلسة تشاورية للتصدير بعنوان“الأعمال الكورية في الشرق الأوسط لعام 2024′′، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة لدخول أسواق الشرق الأوسط.

وستعقد الجلسة التشاورية في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 فبراير، وفي إمارة دبي بدولة الإمارات يوم 29 فبراير، وستشارك فيها 20 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعات التجميل والمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية والتي يزداد الطلب عليها بسبب الموجة الكورية الجنوبية، وستجري مشاورات منفصلة مع نحو 140 مشتريا من الشرق الأوسط.

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وفي هذا الحدث، سيتم تنفيذ سياسة التحول الرقمي لاستشارات التصدير من خلال التعاون مع الشركات الكبرى بصورة تجريبية.

المصدر:

MENAFN25022024000202011048ID1107896241

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