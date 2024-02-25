ماهي شريحة إنفيديا H100 التي قفزت بأسهم الذكاء الاصطناعي؟

MENAFN - Al-Borsa News) لا يُنتظر من أجزاء الكمبيوتر عادة أن تحدث تحولاً في قطاعات وشركات كاملة، غير أن وحدة معالجة الرسوم التي طرحتها شركة“إنفيديا” في الأسواق العام الماضي فعلت ذلك بالتحديد. فقد أضاف معالج مركز البيانات“إتش 100” (H100) ما يزيد على تريليون دولار إلى قيمة شركة“إنفيديا”. وبين ليلة وضحاها، حول ذلك الشركة إلى صانعة الملوك وصاحبة النفوذ الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي. وبرهن أمام المستثمرين على أن الضوضاء التي تحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي تترجم نفسها إلى إيرادات حقيقية، على الأقل بالنسبة إلى“إنفيديا” وأهم مورديها. وارتفع الطلب على معالج“H100” لدرجة أنه اضطر بعض عملاء الشركة إلى الانتظار حتى 6 أشهر قبل الاستلام.

1) ماهي شريحة“H100′′؟

يشير اسم شريحة“H100” إلى واحد من رواد علوم الحاسب هو غراس هوبر، وهي عبارة عن معالج للرسوم والصور من نسخة أقوى من تلك الشريحة الموجودة عادة في أجهزة سطح المكتب، وتمنح اللاعبين أعلى درجة من الواقعية في التجربة البصرية. كما أن هذه الشريحة أعدت لمعالجة كمية هائلة من البيانات، وإجراء العمليات عليها بسرعة هائلة، حتى أصبحت مناسبة تماماً للاضطلاع بمهمة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى كمية هائلة من الطاقة.

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تصدرت شركة“إنفيديا”، التي تأسست في 1993، ريادة هذه السوق بأن ضخت استثمارات يعود تاريخها إلى عشرين عاماً، مراهنة على أن قدرة الرقائق على إجراء المعالجة بالتوازي ستجعل من شرائحها ذات يوم قطعاً عالية القيمة في تطبيقات أخرى خارج قطاع الألعاب.

2) بماذا تمتاز شريحة“H100” على غيرها؟

تتعلم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنجاز المهام، مثل ترجمة النصوص أو تلخيص التقارير أو تركيب وتكوين الصور، عبر التدريب على كميات ضخمة من المواد الموجودة من قبل. وبقدر زيادة كمية هذه المواد التي تتوفر لتلك التطبيقات، تصبح أفضل من غيرها في مهارات مثل التعرف على اللغة البشرية أو كتابة خطابات التقدم للوظائف. وهي تتطور عبر أسلوب التجربة والخطأ، وتجري مليارات المحاولات حتى تبلغ حد الإتقان، وفي سبيلها إلى ذلك تستهلك قدراً هائلاً من طاقة الحوسبة.

تقول شركة“إنفيديا” إن سرعة شريحة“H100” تعادل 4 أضعاف سرعة الشريحة السابقة،“A100′′، في تدريب ما يسمى بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، و30 ضعف سرعتها في الاستجابة لأوامر المستخدم. هذه الميزة قد تكون شديدة الأهمية عند الشركات التي تتنافس على تدريب النماذج اللغوية الكبيرة على القيام بمهام جديدة.

3) كيف أصبحت“إنفيديا” رائدة في الذكاء الاصطناعي؟

شركة“إنفيديا”، التي يقع مقرها في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، هي أبرز شركة في مجال الرقائق الرسومية على مستوى العالم، وهي الرقائق المسؤولة في أجهزة الكمبيوتر عن توليد الصور التي تراها على الشاشة. وأقوى تلك الرقائق هي تلك التي صنعت وفيها المئات من الأنوية أو مراكز المعالجة التي تقوم بتشغيل العديد من العمليات والبرامج على جهاز الكمبيوتر بشكل متزامن، محاكية الفيزياء المعقدة مثل الظلال والانعكاسات.

أدرك مهندسو“إنفيديا” منذ مطلع القرن الحالي أنهم يستطيعون إعادة تهيئة مسرعات الرسوم والصور حتى تعمل على تطبيقات أخرى، عبر تقسيم المهام إلى وحدات وعمليات أصغر وأبسط، ثم العمل على إنجازها على التوازي بشكل متزامن. وقبل عقد واحد فقط، اكتشف الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي أن بحوثهم قد تتحول إلى أفكار عملية أخيراً باستخدام هذا النوع من الرقائق.

4) هل تواجه“إنفيديا” أي منافسة حقيقية؟

تسيطر“إنفيديا” على نحو 80% من سوق المسرعات في مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التي تديرها خدمات الحوسبة السحابية مثل“أمازون ويب سيرفيسز” (AWS) التابعة لشركة“أمازون”، و“غوغل كلاود” التابعة لـ”ألفابت”، وخدمة“آزور” التابعة لـ”مايكروسوفت”. وتبذل تلك الشركات جهوداً ذاتية ترمي إلى صناعة رقائق خاصة بها، ومنافسة منتجات شركات صناعة الرقائق مثل“أدفانسد مايكرو ديفايسز” (AMD) و”إنتل”. غير أن تلك الجهود لم تترك بصمة في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

5) كيف تستمر“إنفيديا” في تقدمها على منافسيها؟

تعمل“إنفيديا” على تحديث منتجاتها، بما فيها تطوير برمجيات تدعم أجهزتها، بوتيرة لم تستطع أي شركة أخرى مواكبتها حتى الآن. وأعدت الشركة أيضاً أنظمة متنوعة بمجموعة من المنتجات التي تساعد العملاء على شراء شرائح“H100” بالجملة واستخدامها بسرعة.

بعض المعالجات الدقيقة مثل معالج“زيون” (Xeon) الذي تنتجه شركة“إنتل” تمتاز بالقدرة على معالجة بيانات أكثر تعقيداً، غير أنها تحتوي على أنوية أقل عدداً وسرعتها أقل كثيراً عند العمل على جبال من المعلومات التي تستخدم عادة في تدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

حققت وحدة مركز البيانات التابعة لـ”إنفيديا” نمواً بنسبة 81% في إيراداتها مسجلة 22 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023.

6) ما هو موقف“AMD” و”إنتل” بالمقارنة مع“إنفيديا”؟

تحتل“أدفانسد مايكرو دفايسز” (AMD) المركز الثاني بين أكبر شركات صناعة رقائق معالجة الرسوم في العالم. وقد طرحت الشركة في يونيو الماضي نسخة من معالج“إنستينكت” (Instinct) تستهدف بها السوق التي تهيمن عليها منتجات“إنفيديا”. هذا المعالج الذي يحمل اسم“MI300X” يمتاز بذاكرة أكبر للتعامل مع الأعباء الثقيلة الخاصة بالذكاء الصناعي التوليدي، بحسب تصريحات الرئيسة التنفيذية لشركة (AMD) ليزا سو أمام الحضور في مؤتمر بسان فرانسيسكو في ديسمبر. وقالت سو:“إننا مانزال في المراحل المبكرة جداً في دورة حياة الذكاء الاصطناعي”.

تنتج شركة“إنتل” رقائق خاصة بأنشطة الذكاء الاصطناعي وتطرحها في السوق، غير أنها اعترفت بأن الطلب، في الوقت الحالي، على الرقائق الرسومية لمراكز البيانات ينمو بمعدلات أسرع من الطلب على وحدات المعالجة التي كانت تقليدياً نقطة قوتها.

لا تتميز“إنفيديا” فقط في كفاءة وأداء منتجاتها الصلبة، إذ أن الشركة ابتكرت لغة تسمى“كودا” (CUDA)، وهي لغة خاصة برقائق المعالجة الرسومية التي تنتجها تسمح ببرمجتها خصيصاً على نوعية العمل الذي تضطلع به برامج الذكاء الاصطناعي.

7) ما هو المنتج التالي الذي تعتزم“إنفيديا” إطلاقه؟

في وقت لاحق من العام الجاري، سوف تسلم شريحة“H100” الشعلة للشريحة التالية،“H200′′، وذلك قبل أن تدخل الشركة تغييرات جوهرية على تصميماتها بشريحة“B100” مستقبلاً.

كما يلعب الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، دور سفير هذه التكنولوجيا ويسعى لإقناع الحكومات وكذلك الشركات الخاصة بالمسارعة إلى شرائها، حتى لا تتخلف عن ركب من يستخدمون الذكاء الاصطناعي ويتبنونه.

كذلك تعلم شركة“إنفيديا” أنه إذا ما اختار العملاء تقنيتها لاستخدامها في مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي، فستكون الأوضاع ميسرة كثيراً بالنسبة لها حتى تبيع لهم تحديث منتجاتها مقارنة بالشركات المنافسة التي تأمل في جذب المستخدمين إلى منتجاتها.





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