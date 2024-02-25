مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.12% في بداية التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.12%، ليربح 12.03 نقطة، مسجلا 10315 نقطة، بدعم من معظم القطاعات.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية“قنا”، أن بيانات بورصة قطر أظهرت أداء إيجابيا لمعظم القطاعات فقد ارتفع قطاع الصناعات بـ1.08%، وقطاع النقل بـ1.03%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.63%، وقطاع الاتصالات بـ0.22%، والقطاع العقاري بـ0.11%.
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في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بنسبة 1.54%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.53%
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وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 110.651 مليون ريال، توزعت على 40.928 مليون سهم وبتنفيذ 3786 صفقة.
المصدر:
MENAFN25022024000202011048ID1107896239
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