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مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.12% في بداية التعاملات

2/25/2024 4:23:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.12%، ليربح 12.03 نقطة، مسجلا 10315 نقطة، بدعم من معظم القطاعات.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية“قنا”، أن بيانات بورصة قطر أظهرت أداء إيجابيا لمعظم القطاعات فقد ارتفع قطاع الصناعات بـ1.08%، وقطاع النقل بـ1.03%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.63%، وقطاع الاتصالات بـ0.22%، والقطاع العقاري بـ0.11%.

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في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بنسبة 1.54%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.53%
.
وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 110.651 مليون ريال، توزعت على 40.928 مليون سهم وبتنفيذ 3786 صفقة.

المصدر:

MENAFN25022024000202011048ID1107896239

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