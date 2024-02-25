مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.12% في بداية التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.12%، ليربح 12.03 نقطة، مسجلا 10315 نقطة، بدعم من معظم القطاعات.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية“قنا”، أن بيانات بورصة قطر أظهرت أداء إيجابيا لمعظم القطاعات فقد ارتفع قطاع الصناعات بـ1.08%، وقطاع النقل بـ1.03%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.63%، وقطاع الاتصالات بـ0.22%، والقطاع العقاري بـ0.11%.

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في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بنسبة 1.54%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.53%

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وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 110.651 مليون ريال، توزعت على 40.928 مليون سهم وبتنفيذ 3786 صفقة.

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