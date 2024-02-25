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صفقة رأس الحكمة تنهي سلسلة القمم التاريخية للبورصة

2/25/2024 4:23:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 هبوطًا بنسبة 6.8% ليصل إلى مستوى 27312 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.4% ليصل إلى مستوى 7490 نقطة.

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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 5.79% ليصل إلى مستوى 10189 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 6.14% ليصل لمستوى 33838 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 828 مليون جنيه، من خلال تداول 186 مليون سهم، بتنفيذ 28 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 184 شركة مقيدة، ارتفع منها 8 سهمًا، وتراجع 117 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 57 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.96 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 23 مليون جنيه، و5 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 28 مليون جنيه على التوالى.

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