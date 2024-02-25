البورصة توقف التداولات على 39 سهمًا لتجاوزها خسائر 10%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوقفت إدارة البورصة التعامل على 39 سهمًا في أول نصف ساعة من تداولات جلسة اليوم الأحد، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة تراجعات 10%.
وانخفض نحو 126 سهما، بينما ارتفع 8 أسهم، بينما لم تتغير مستويات 53 سهمًا.
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وتراجعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 هبوطًا بنسبة 6.8% ليصل إلى مستوى 27312 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.4% ليصل إلى مستوى 7490 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 5.79% ليصل إلى مستوى 10189 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 6.14% ليصل لمستوى 33838 نقطة.
وضمت الأسهم الموقوفة الأسهم التالية:
تم ايقاف الورقة المالية – EGS65081C019 – التعمير والاستشارات الهندسية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS30291C016 – الشرقية الوطنية للامن الغذائي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS65AN1C018 – اراب للتنمية والاستثمار العقاري لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5%
تم ايقاف الورقة المالية – EGS65511C015 – كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS673Y1C015 – إعمار مصر للتنمية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS697S1C015 – اية كابيتال القابضة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS60041C018 – بنك كريدي اجريكول مصر لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS69021C011 – الاهلي للتنمية والاستثمار لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS30581C010 – القاهرة للزيوت والصابون لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS3C071C015 – العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS65461C013 – الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS74191C015 – Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS02291C010 – نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS70431C019 – المصرية للمنتجعات السياحية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS381B1C015 – العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS3C161C014 – ليسيكو مصر لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS42051C010 – المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS3E181C010 – مصر للالومنيوم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS33321C018 – دايس للملابس الجاهزة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS21351C019 – ارابيا انفستمنتس هولدنج لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS67221C019 – الملتقي العربي للاستثمارات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS676N1C015 – Tالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS38211C016 – مصر لصناعة الكيماويات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS65441C015 – مينا للاستثمار السياحي والعقاري لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS3G231C011 – الكابلات الكهربائية المصرية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS52041C018 – شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS02021C011 – الاسماعيلية مصر للدواجن لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS3G0Z1C014 – السويدى اليكتريك لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS39061C014 – مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS30031C016 – الصناعات الغذائية العربية-دومتى لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS30201C015 – الدلتا للسكر لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS69081C023 – القابضة المصرية الكويتية بالجنية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS39011C019 – غاز مصر لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS38191C010 – ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS60121C018 – البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS42111C012 – الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS380S1C017 – سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS691S1C011 – مجموعة طلعت مصطفى القابضة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
تم ايقاف الورقة المالية – EGS3E3B1C014 – المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5%
تم ايقاف الورقة المالية – EGS675S1C011 – (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %
وسجل السوق قيم تداولات 828 مليون جنيه، من خلال تداول 186 مليون سهم، بتنفيذ 28 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 184 شركة مقيدة، ارتفع منها 8 سهمًا، وتراجع 117 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 57 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.96 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 23 مليون جنيه، و5 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 28 مليون جنيه على التوالى.
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