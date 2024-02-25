البورصة توقف التداولات على 39 سهمًا لتجاوزها خسائر 10%

MENAFN - Al-Borsa News) أوقفت إدارة البورصة التعامل على 39 سهمًا في أول نصف ساعة من تداولات جلسة اليوم الأحد، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة تراجعات 10%.

وانخفض نحو 126 سهما، بينما ارتفع 8 أسهم، بينما لم تتغير مستويات 53 سهمًا.

موضوعات33.3 مليون جنيه مبيعات”الحديد والصلب للمناجم” خلال يناير سهم“إعمار مصر” يقفز 8% محتفلًا بصفقة“رأس الحكمة” سهم“التجاري الدولي” يتراجع 8.4% لينهي سلسلة القمم التاريخية للبورصة

وتراجعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 هبوطًا بنسبة 6.8% ليصل إلى مستوى 27312 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.4% ليصل إلى مستوى 7490 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 5.79% ليصل إلى مستوى 10189 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 6.14% ليصل لمستوى 33838 نقطة.

وضمت الأسهم الموقوفة الأسهم التالية:

تم ايقاف الورقة المالية – EGS65081C019 – التعمير والاستشارات الهندسية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS30291C016 – الشرقية الوطنية للامن الغذائي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS65AN1C018 – اراب للتنمية والاستثمار العقاري لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5%

تم ايقاف الورقة المالية – EGS65511C015 – كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS673Y1C015 – إعمار مصر للتنمية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS697S1C015 – اية كابيتال القابضة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS60041C018 – بنك كريدي اجريكول مصر لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS69021C011 – الاهلي للتنمية والاستثمار لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS30581C010 – القاهرة للزيوت والصابون لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS3C071C015 – العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS65461C013 – الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS74191C015 – Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS02291C010 – نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS70431C019 – المصرية للمنتجعات السياحية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS381B1C015 – العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS3C161C014 – ليسيكو مصر لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS42051C010 – المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS3E181C010 – مصر للالومنيوم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS33321C018 – دايس للملابس الجاهزة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS21351C019 – ارابيا انفستمنتس هولدنج لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS67221C019 – الملتقي العربي للاستثمارات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS676N1C015 – Tالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS38211C016 – مصر لصناعة الكيماويات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS65441C015 – مينا للاستثمار السياحي والعقاري لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS3G231C011 – الكابلات الكهربائية المصرية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS52041C018 – شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS02021C011 – الاسماعيلية مصر للدواجن لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS3G0Z1C014 – السويدى اليكتريك لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS39061C014 – مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS30031C016 – الصناعات الغذائية العربية-دومتى لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS30201C015 – الدلتا للسكر لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS69081C023 – القابضة المصرية الكويتية بالجنية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS39011C019 – غاز مصر لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS38191C010 – ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS60121C018 – البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS42111C012 – الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS380S1C017 – سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS691S1C011 – مجموعة طلعت مصطفى القابضة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

تم ايقاف الورقة المالية – EGS3E3B1C014 – المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5%

تم ايقاف الورقة المالية – EGS675S1C011 – (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10 %

وسجل السوق قيم تداولات 828 مليون جنيه، من خلال تداول 186 مليون سهم، بتنفيذ 28 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 184 شركة مقيدة، ارتفع منها 8 سهمًا، وتراجع 117 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 57 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.96 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 23 مليون جنيه، و5 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 28 مليون جنيه على التوالى.