طلعت مصطفى تتفق مع القابضة الإماراتية للمشاركة في تنفيذ رأس الحكمة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مجموعة“طلعت مصطفى القابضة“، اتفاقها مع القابضة الإماراتية (ADQ) ومدن العقارية، التعاون في مجال التطوير العام لمشروع منطقة رأس الحكمة.

وقالت الشركة، إن التعاون في تنفيذ مشروع رأس الحكمة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية المجموعة في خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة لها.

موضوعات“القابضة الكويتية” تربح 217.8 مليون دولار خلال 2023 33.3 مليون جنيه مبيعات”الحديد والصلب للمناجم” خلال يناير سهم“إعمار مصر” يقفز 8% محتفلًا بصفقة“رأس الحكمة”

وكانت وزارة الاستثمار الإماراتية، شهدت توقيع اتفاقية تاريخية بين حكومة مصر وحكومة الدولة، ممثلة في تحالف خاص بقيادة“القابضة” (ADQ) شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، تقوم بموجبه باستثمار 35 مليار دولار في رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية تقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.

كما تضمن الاتفاق الاستحواذ على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ستحول“القابضة” (ADQ) أيضًا 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال محمد حسن السويدي، رئيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، إن المشروع بحجم مدينة كاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع 40.6 فدان.

وأشار إلى أنه سيتم ضخ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع من جانب الإمارات.



