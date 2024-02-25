سهم التجاري الدولي يتراجع 8.4% لينهي سلسلة القمم التاريخية للبورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سهم البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 8.4% بعد أول نصف ساعة من تداولات جلسة اليوم الأحد، ليصل إلى مستوى 74.32 جنيه.
وتراجعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.
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وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 هبوطًا بنسبة 6.8% ليصل إلى مستوى 27312 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.4% ليصل إلى مستوى 7490 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 5.79% ليصل إلى مستوى 10189 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 6.14% ليصل لمستوى 33838 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 828 مليون جنيه، من خلال تداول 186 مليون سهم، بتنفيذ 28 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 184 شركة مقيدة، ارتفع منها 8 سهمًا، وتراجع 117 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 57 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.96 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 23 مليون جنيه، و5 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 28 مليون جنيه على التوالى.
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