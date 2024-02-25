الرعاية الصحية تبحث تعزيز السياحة العلاجية في جنوب سيناء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، سبل التعاون وتعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية في المحافظة.
وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون في شتى مجالات الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، ومنها تعزيز البنية التحتية الصحية، وتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المتوفرة للمواطنين والمرضى الدوليين، كما تم مناقشة زيادة الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية، حيث تعتبر جنوب سيناء وجهة مفضلة للسياحة الصحية نظرًا لموقعها الجميل ومناظرها الطبيعية الخلابة.
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وتم التأكيد على أهمية توفير البيئة الملائمة لاستقبال السياح الباحثين عن العلاج، بما في ذلك توفير الفنادق والمنتجعات الصحية ذات المستوى العالي والكوادر الطبية المتخصصة.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الهيئة تستهدف وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ المبادرات والمشاريع الصحية في جنوب سيناء لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين والمرضى الدوليين والتنمية الصحية المستدامة في المحافظة.
وأكد أن تطبيق التأمين الشامل عزز مكانة جنوب سيناء كوجهة جاذبة لكبرى الاستثمارات في الرعاية الصحية والصناعات المغذية لها واستقدام السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية مصدر دخل هام، متابعًا: نعزز جميع فرص الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الصحية ونمو الاقتصاد في مصر.
ومن جانبه، أكد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتمتع بطبيعة جغرافية ومقومات سياحية متفردة تؤهلها لأن تصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر، متابعًا: أنه بعد نجاح تطبيق التأمين الشامل وجهود هيئة الرعاية الصحية في برامج الترويج للنشاط الصحي جنوب سيناء أصبحت جاذبة لكبرى الاستثمارات في شتى مجالات الرعاية الصحية واستقدام السياحة العلاجية.
وأكد مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، تعاونه لتعزيز السياحة العلاجية في جنوب سيناء وتعزيز الاستثمارات الصحية في المحافظة، ومتابعًا: فخورون بالتعاون المثمر مع مصر في قطاع الرعاية الصحية ونتطلع لمزيد من التطور والنجاح المشترك خلال الفترة القادمة.
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