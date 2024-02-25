الرعاية الصحية تبحث تعزيز السياحة العلاجية في جنوب سيناء

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، سبل التعاون وتعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية في المحافظة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون في شتى مجالات الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، ومنها تعزيز البنية التحتية الصحية، وتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المتوفرة للمواطنين والمرضى الدوليين، كما تم مناقشة زيادة الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية، حيث تعتبر جنوب سيناء وجهة مفضلة للسياحة الصحية نظرًا لموقعها الجميل ومناظرها الطبيعية الخلابة.

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وتم التأكيد على أهمية توفير البيئة الملائمة لاستقبال السياح الباحثين عن العلاج، بما في ذلك توفير الفنادق والمنتجعات الصحية ذات المستوى العالي والكوادر الطبية المتخصصة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الهيئة تستهدف وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ المبادرات والمشاريع الصحية في جنوب سيناء لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين والمرضى الدوليين والتنمية الصحية المستدامة في المحافظة.

وأكد أن تطبيق التأمين الشامل عزز مكانة جنوب سيناء كوجهة جاذبة لكبرى الاستثمارات في الرعاية الصحية والصناعات المغذية لها واستقدام السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية مصدر دخل هام، متابعًا: نعزز جميع فرص الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الصحية ونمو الاقتصاد في مصر.

ومن جانبه، أكد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتمتع بطبيعة جغرافية ومقومات سياحية متفردة تؤهلها لأن تصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر، متابعًا: أنه بعد نجاح تطبيق التأمين الشامل وجهود هيئة الرعاية الصحية في برامج الترويج للنشاط الصحي جنوب سيناء أصبحت جاذبة لكبرى الاستثمارات في شتى مجالات الرعاية الصحية واستقدام السياحة العلاجية.

وأكد مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، تعاونه لتعزيز السياحة العلاجية في جنوب سيناء وتعزيز الاستثمارات الصحية في المحافظة، ومتابعًا: فخورون بالتعاون المثمر مع مصر في قطاع الرعاية الصحية ونتطلع لمزيد من التطور والنجاح المشترك خلال الفترة القادمة.