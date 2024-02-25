33.3 مليون جنيه مبيعاتالحديد والصلب للمناجم خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 33.28 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي.
وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال ديسمبر بلغت 33.26 مليون جنيه.
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وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 18.8 ألف جنيه.
اعتمد مجلس إدارة شركة“الحديد والصلب للمناجم والمحاجر”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024 -2025، بصافي ربح بعد الضرائب مستهدف 447.9 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 73.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 69.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 166.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 31.9 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال نوفمبر بلغت 31.8 مليون جنيه.
وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 35.3 ألف جنيه.
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