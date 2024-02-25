33.3 مليون جنيه مبيعاتالحديد والصلب للمناجم خلال يناير

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 33.28 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي.

وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال ديسمبر بلغت 33.26 مليون جنيه.

موضوعات“القابضة الكويتية” تربح 217.8 مليون دولار خلال 2023 سهم“إعمار مصر” يقفز 8% محتفلًا بصفقة“رأس الحكمة” سهم“التجاري الدولي” يتراجع 8.4% لينهي سلسلة القمم التاريخية للبورصة

وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 18.8 ألف جنيه.

اعتمد مجلس إدارة شركة“الحديد والصلب للمناجم والمحاجر”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024 -2025، بصافي ربح بعد الضرائب مستهدف 447.9 مليون جنيه.

وارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 73.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 69.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 166.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 31.9 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال نوفمبر بلغت 31.8 مليون جنيه.

وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 35.3 ألف جنيه.