القابضة الكويتية تربح 217.8 مليون دولار خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أرباح شركة“القابضة المصرية الكويتية” المجمعة بنسبة 40% خلال العام الماضي، لتصل 217.8 مليون دولار، مقارنة بربح 362 مليون دولار في 2022.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 747.7 مليون دولار في 2023، مقابل نحو 1.05 مليار دولار في العام السابق له.
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وكان وافق مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية على تعيين سهر محمد كامل الدماطي ممثلًا عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية كعضو مجلس إدارة.
وتم التعيين بدلاً من ممثل شركة شادوز للخدمات اللوجستية السابق عبير أحمد محمود عبد ربه.
وكان خفض شريف علاء الزيات العضو المنتدب لشركة القابضة المصرية الكويتية، حصته في أسهم رأس مال الشركة من 3.04% إلى 1.93%.
وباع المساهم شريف الزيات 12.57 مليون سهم من المصرية الكويتية بقيمة إجمالية 559.6 مليون جنيه بمتوسط بيع 44.5 جنيه للسهم.
وكانت كشفت شركة القابضة الكويتية، عن استثمارات الشركة المتوقعة قبل نهاية العام الماضي في مصر.
وتوقعت الشركة استكمال حفر عدد 2 بئر غاز بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، واستكمال مشروع مصنع إنتاج الخشب المضغوط.
كما تتوقع الشركة استكمال كافة الأعمال لزيادة القدرة التشغيلية لمحطة الكهرباء التابع لها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ شراء حصص أقلية بالشركات التابعة.
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