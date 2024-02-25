القابضة الكويتية تربح 217.8 مليون دولار خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة“القابضة المصرية الكويتية” المجمعة بنسبة 40% خلال العام الماضي، لتصل 217.8 مليون دولار، مقارنة بربح 362 مليون دولار في 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 747.7 مليون دولار في 2023، مقابل نحو 1.05 مليار دولار في العام السابق له.

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وكان وافق مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية على تعيين سهر محمد كامل الدماطي ممثلًا عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية كعضو مجلس إدارة.

وتم التعيين بدلاً من ممثل شركة شادوز للخدمات اللوجستية السابق عبير أحمد محمود عبد ربه.

وكان خفض شريف علاء الزيات العضو المنتدب لشركة القابضة المصرية الكويتية، حصته في أسهم رأس مال الشركة من 3.04% إلى 1.93%.

وباع المساهم شريف الزيات 12.57 مليون سهم من المصرية الكويتية بقيمة إجمالية 559.6 مليون جنيه بمتوسط بيع 44.5 جنيه للسهم.

وكانت كشفت شركة القابضة الكويتية، عن استثمارات الشركة المتوقعة قبل نهاية العام الماضي في مصر.

وتوقعت الشركة استكمال حفر عدد 2 بئر غاز بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، واستكمال مشروع مصنع إنتاج الخشب المضغوط.

كما تتوقع الشركة استكمال كافة الأعمال لزيادة القدرة التشغيلية لمحطة الكهرباء التابع لها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ شراء حصص أقلية بالشركات التابعة.