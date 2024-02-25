حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربيةخفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا وبارداً الى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارد الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع

على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



