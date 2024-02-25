الدولار يوشك نحقيق أول تراجع أسبوعي لعام 2024 بسبب توقعات التغير في معدلات الفائدة

(MENAFN
) يتأهب المستثمرون لتسجيل أول انخفاض أسبوعي للدولار في عام 2024 مع تعديل مشاعر السوق استجابة لتطور توقعات سياسات معدلات الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي, وأدى التحول الأخير بعيدًا عن توقعات القيام بتخفيضات في معدلات الفائدة القريبة إلى تعزيز قيمة العملة الأمريكية، مما دفع إلى توقف مؤقت في مسارها الصعودي.
كما شهد الين الياباني ضعفًا، حيث سجل انخفاضه الأسبوعي الرابع على التوالي مع استمرار المستثمرين في السعي وراء عوائد أعلى في أماكن أخرى, ومع توقع استمرار معدلات الفائدة في اليابان قرب الصفر في المستقبل المنظور، يتجه المستثمرون نحو الفرص التي تقدم عوائدًا أفضل في أسواق أخرى.
كذلك يمكن تصاعد قوة الدولار هذا العام إلى المؤشرات الاقتصادية القوية والتصريحات الحذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضغوط التضخم المستمرة, وهذه العوامل أدت إلى تهدئة توقعات التخفيضات الفورية في معدلات الفائدة، مما يدفع المشاركين في السوق الآن إلى التكهن بأن أي تعديلات على معدلات الفائدة قد تُؤجل حتى على الأقل حتى يونيو أو في وقت لاحق من العام.
في حين ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 103.96 نقطة في أحدث جلسة تداول. ومع ذلك، فإنه من المقرر تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر، مما يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه السائد.
وفي الوقت نفسه، ظل اليورو في وضع مستقر في التداول الأخير، مستقرًا عند 1.0823 دولار أمريكي مقابل الدولار. ومع استمرار تطورات السوق، يظل المستثمرون حذرين للإشارات من البنوك المركزية والمؤشرات الاقتصادية، التي من المحتمل أن تشكل مسار أسواق العملات في الأسابيع القادمة.
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