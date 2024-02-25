ماكواري للتمويل الجوي تعلن استحواذها على 23 طائرة بقيمة 1.1 مليار دولار

(MENAFN
) في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز محفظتها لتأجير الطائرات، جذبت ماكواري للتمويل الجوي الانتباه يوم الجمعة الموافق 23 شباط, بإعلان اتفاقها على استحواذ 23 طائرة إضافية من الشركة الكويتية ألافكو، بإجمالي استثمار قدره 1.1 مليار دولار, وتعكس هذه الخطوة رؤية ماكواري الاستراتيجية لتعزيز وجودها في مجال تأجير الطائرات، والاستفادة من الفرص الواعدة داخل سوق الطائرات التجارية للركاب.
كما ورد في بيان رسمي من ماكواري، الطائرات التي تم استحواذها حديثًا، تتألف في الغالب من طائرات تجارية حديثة للركاب تتميز بمتوسط عمر يبلغ حوالي خمس سنوات, ويمثل هذا الاستحواذ إضافة هامة إلى التعاون الحالي بين ماكواري و ألافكو، الذي يشمل بالفعل 53 طائرة، بالإضافة إلى طلب لشراء 20 طائرة بوينج 737 MAX بقيمة تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار.
كذلك تؤكد ماكواري على أهمية تحويل أسطولها إلى نماذج حديثة وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود للحد من انبعاثات الكربون, ومن خلال إضافة طائرات فعالة في استهلاك الوقود إلى أسطولها، تهدف ماكواري إلى تحسين كفاءة العمليات والمواءمة مع أهداف الاستدامة، مما يقلل من تأثيرها البيئي.
في حين تقترب وحدة الطيران التابعة لمجموعة ماكواري مع دمج هذه الطائرات الجديدة المستحوذ عليها، من تحقيق هدفها في توسيع أسطولها إلى ما يصل إلى 76 طائرة مستمدة من ألافكو, ويبرز هذا التوسع ليس فقط ثقة ماكواري في إمكانيات صناعة تأجير الطائرات على المدى الطويل، ولكنه يؤكد أيضًا التزامها الثابت بتقديم قيمة ملموسة للمساهمين مع التشجيع على الممارسات المسؤولة بيئيًا داخل صناعة الطيران.
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