نفيديا تتعدى قيمة السوق 2 تريليون دولار مع الطلب القوي على الرقائق

(MENAFN
) نفيديا، العملاقة في وادي السيليكون المشهورة برقائقها الرائدة التي تدفع الارتفاع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية، وصلت إلى إنجاز تاريخي يوم الجمعة الموافق 23 شباط, حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار, وبدعم من الطلب القوي على رقائقها، أصبحت الشركة رائدة في ثورة الذكاء الاصطناعي، متحققة ارتفاعًا سريعًا يتجاوز حتى التوقعات الأكثر تفاؤلًا.
كما يأتي هذا الإنجاز الملحوظ بعد زيادة كبيرة في قيمة السوق لـ نفيديا قدرها 277 مليار دولار يوم الخميس، مما يمثل أكبر ارتفاع يوم واحد تشهده وول ستريت على الإطلاق, ويرجع المحللون نمو نفيديا الغير مسبوق إلى دورها الحيوي في توفير الرقائق المستخدمة في مجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من برنامج الدردشة جي بي تي لدى أوبن إيه آي إلى التقنيات التي طورتها عمالقة الصناعة مثل جوجل.
كذلك مثلما تمثلت روافع مزودي المعدات والأدوات خلال الاندفاع نحو الذهب في القرن التاسع عشر، أصبحت رقائق نفيديا أدوات لا غنى عنها لمشاريع الذكاء الاصطناعي العديدة، مما أدى إلى زيادة قيمة الشركة من 1 تريليون إلى 2 تريليون دولار في غضون ثمانية أشهر فقط, وهذا الصعود السريع يضع معيارًا جديدًا، يتجاوز معدلات النمو لعمالقة التكنولوجيا مثل أبل ومايكروسوفت من حيث السرعة والمدى.
في حين شددت إبك أوزكارديسكايا، كبيرة محللي البنك السويسري للتداول، على أن التحدي الرئيسي لشركات الذكاء الاصطناعي اليوم يكمن ليس في الطلب بل في قدرتها على تلبية الحاجة المتزايدة, وعلى الرغم من النمو الهائل، تواجه نفيديا ضغوطًا لتوسيع عملياتها لمواكبة الطلب المتزايد على رقائقها.
وفي جلسات التداول الأخيرة، ارتفعت أسهم نفيديا بنسبة 2 في المئة، بعد القفزة القياسية السابقة بنسبة 4.9 في المئة لتصل إلى 823.9 دولار للسهم, وهذا الارتفاع يؤكد مكانة نفيديا كرابع أكبر شركة على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ 2.05 تريليون دولار، مؤكدًا الدور المهم لها في تشكيل مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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