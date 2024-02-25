أمريكا تستهدف ناقلات النفط الروسية في محاولة لفرض سقف الأسعار وسط حرب أوكرانيا

(MENAFN
) في ظل الصراع المستمر في أوكرانيا، قامت الولايات المتحدة بتصعيد جهودها لفرض سقف على أسعار النفط الخام المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية, ويأتي آخر تحرك في هذا السياق باضطلاع وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 14 ناقلة نفط روسية تابعة لشركة الشحن الحكومية الروسية "سوفكومفلوت", وتأتي العقوبات مع توجيه بضرورة تفريغ الناقلات لشحناتها من النفط وغيرها من البضائع في غضون 45 يومًا قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، مما يقيد بشكل فعال قدرة الكرملين على تحقيق أرباح من صادرات الطاقة.
كما شدد نائب وزير الخزانة، والي أديمو، على أهمية استهداف شركة سوفكومفلوت، مشيرًا إلى مكانتها كأكبر شركة شحن حكومية في روسيا ومشغل أكبر أسطول للسفن, ووصف العقوبات بأنها "ضربة كبيرة" لعمليات روسيا، مؤكدًا الهدف من رفع التكاليف على روسيا وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
كذلك يهدف سقف الأسعار إلى تقليل أرباح روسيا من مبيعات الطاقة والحفاظ على استقرار الأسواق العالمية للطاقة, وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود متنسقة من قبل مجموعة الدول السبع الكبرى، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، الذين اتفقوا على تحديد سقف لأسعار النفط الروسية عند 60 دولارًا للبرميل, ومع ذلك، حاولت روسيا تجاوز هذا السقف من خلال الاستثمار في "أسطول ظلي" من البنية التحتية للتداول داخل سوق الطاقة، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحد من مثل هذه الممارسات.
في حين تظل الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام العقوبات المستهدفة والجهود الدبلوماسية للضغط على روسيا مع استمرار التوترات في المنطقة وتطور الديناميات الجيوسياسية، ويمثل إدراج ناقلات النفط الروسية على قائمة العقوبات أحدث خطوة في استراتيجية أوسع تهدف إلى معالجة التحديات المعقدة التي تطرحها الصراع في أوكرانيا وآثاره الأوسع.
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