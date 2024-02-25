مجموعة "سي إم ايه - سي جي إم” تواجه تتحدى تراجعاً في الأرباح وسط فوضى التجارة في البحر الأحمر

(MENAFN
) كما واجهت شركة الشحن الفرنسية العملاقة "سي إم ايه - سي جي إم”، المشهورة عالميًا بعمليات شحن الحاويات الخاصة بها، انخفاضًا كبيرًا بنسبة 82.5 في المئة في الأرباح الأساسية خلال الربع الأخير من العام الماضي, ويأتي هذا الانخفاض في نهاية عام مضطرب تميز بانقطاعات في التجارة في منطقة البحر الأحمر وانخفاض في الطلب الاستهلاكي, وعلى الرغم من أدائها الممتاز في عام 2022، حيث تفوقت على عمالقة الصناعة مثل توتال انرجيز و إل في إم إتش من حيث الأرباح الصافية، إلا أن ثروة المجموعة تأثرت في عام 2023، مع انخفاض الأرباح الصافية إلى 3.64 مليار دولار.
كما أبرز رامون فرنانديز، المدير المالي للمجموعة، عدم التيقن السائد بشأن احتماليات هذا العام، مشيرًا إلى العوامل الاقتصادية الكبرى والجيوسياسية كعوامل رئيسية, وتعتمد الآفاق على احتمالية تحسن حجم التجارة العالمية من منخفضاتها في عام 2023 وتأثير التوترات المستمرة في منطقة البحر الأحمر على أسعار الشحن, وواجهت "سي إم ايه - سي جي إم”، إلى جانب كيانات بحرية أخرى، اضطرابات في البحر الأحمر منذ أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض حجم التجارة بين آسيا وأوروبا, وتعود هذه الاضطرابات إلى هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية ردًا على إجراءات إسرائيل ضد حركة حماس.
كذلك استجابة لزيادة مخاطر الأمن، اتخذت المجموعة إجراءات وقائية، حيث قامت سفينتها "جول فيرن" بالملاحة في البحر الأحمر تحت حماية البحرية الفرنسية مؤخرًا, وجاء هذا القرار بعد توقف مؤقت في عبور السفن في وقت سابق في فبراير, ومع استمرار تطور الوضع، تظل ي"س إم ايه - سي جي إم” يقظة، تمر بمياه مضطربة محاولة التكيف مع الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة.
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