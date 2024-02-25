التوجه الاقتصادي الألماني يبقى متشائمًا وسط الصعوبات الاقتصادية

(MENAFN
) أظهرت أحدث استطلاعات الرأي التي أصدرها معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد صورة محزنة لمشاعر الشركات الألمانية، مشيرة إلى التحديات المستمرة التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا, ومن بين العوامل التي تسهم في التشاؤم السائد: نقص العمال المهرة، وتباطؤ التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتوترات السياسية, وعلى الرغم من زيادة طفيفة في معنويات الأعمال إلى 85.5 نقطة في فبراير مقارنة بـ 85.2 نقطة في يناير، إلا أن التوقعات العامة لا تزال متواضعة، مع وصف المعهد الوضع بأنه استقرار على مستوى منخفض.
كما يأتي هذا الاستطلاع عقب خفض كبير في توقعات النمو للحكومة للعام الحالي إلى مجرد 0.2 في المئة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.3 في المئة, ويعتبر انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المئة في عام 2023 عائقاً ملحوظاً، خاصة في ضوء مكانة ألمانيا التاريخية كقوة صادرة للسلع.
كذلك تواجه ألمانيا مجموعة متنوعة من التحديات القصيرة والطويلة الأمد, وأدى الارتفاع الحديث في التضخم، الناجم عن اضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا نتيجة الصراع في أوكرانيا، إلى تقليل قوة شراء المستهلكين, وبالرغم من تخفيف ضغوط التضخم وتوافق الأجور، فإن تباطؤ التجارة العالمية أثر بشكل كبير على اقتصاد يعتمد بشدة على التصدير, علاوة على ذلك، قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم أدى إلى تقييد المجالات الحساسة للائتمان، لاسيما في العقارات والإسكان.
في حين تؤكد هذه التحديات المعقدة الصعوبات التي تواجه الشركات الألمانية وصناع السياسات على حد سواء، حيث يتعين عليهم موازنة القضايا الفورية مع استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
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