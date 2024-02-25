الحكومة تستعرض اليوم تفاصيل التقدم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعرض الحكومة اليوم تفاصيل التقدم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خلال جلسات متتالية.
وتستعرض الجلسات الأداء الاقتصادي وإنجازات البرنامج ومحاور الرؤية بمشاركة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء.
ويلقي الخصاونة كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
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