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الحكومة تستعرض اليوم تفاصيل التقدم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

2/25/2024 3:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعرض الحكومة اليوم تفاصيل التقدم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خلال جلسات متتالية.


وتستعرض الجلسات الأداء الاقتصادي وإنجازات البرنامج ومحاور الرؤية بمشاركة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء.


ويلقي الخصاونة كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.


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