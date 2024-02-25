20-8 قرشاً سعر كيلو البندورة بالسوق المركزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة من البندورة لسوق الخضار المركزي 318.499 طناً اليوم الاحد بأسعار تتراوح بين 8 و 20 قرشاً للكيلو في ساحات السوق .
واستقرت اسعار غالبية الاصناف الأخرى من الخضار وفقا للنشرة اليومية - الاسترشادية- الصادرة عن سوق الخضار المركزي ، وبلغ سعر الخيار بين 50 و 80 قرشا للكيلو ، والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو .
وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي :
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