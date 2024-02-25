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20-8 قرشاً سعر كيلو البندورة بالسوق المركزي

2/25/2024 3:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الواردة من البندورة لسوق الخضار المركزي 318.499 طناً اليوم الاحد بأسعار تتراوح بين 8 و 20 قرشاً للكيلو في ساحات السوق .

واستقرت اسعار غالبية الاصناف الأخرى من الخضار وفقا للنشرة اليومية - الاسترشادية- الصادرة عن سوق الخضار المركزي ، وبلغ سعر الخيار بين 50 و 80 قرشا للكيلو ، والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو .

وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي :




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