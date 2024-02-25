Sunday, 25 February 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رجل رش زوجته بالأسيد ثم انتحر غرقا في لندن

2/25/2024 3:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلنت الشرطة البريطانية مساء يوم الجمعة أن الرجل الذي عثرت عليه غارقاً في نهر تيمز بوسط لندن هو بالفعل المشتبه في كونه هاجم بمادة كيمياوية شريكة حياته السابقة وابنتيها في نهاية يناير الماضي.


ويشتبه في أن عبد إيزيدي (35 عاماً) رشّ شريكة حياته السابقة البالغة 31 عاماً وطفلتيها بمادة "قلوية" شبيهة بالصودا الكاوية أو السوائل المبيّضة في سيارتها مساء يوم الأربعاء 31 يناير. وكان هو نفسه أصيب خلال الهجوم بجروح بالغة في وجهه بسبب المادة التي استخدمها. وأثارت الصور التي نُشرت عن الاعتداء ذعراً بين السكان.

وفقدت المرأة التي لا تزال في المستشفى عينها اليمنى نتيجة الهجوم، فيما تعرضت إحدى ابنتيها لإصابات طفيفة.


وأكدت الشرطة البريطانية مساء يوم الجمعة أن التحقيق في "هذا الهجوم المروع مستمر"، آملة في التمكن من سماع إفادة الضحية عندما يتحسن وضعها.


وأضافت الشرطة البريطانية أنها تمكنت من التعرف على عبد إيزيدي الخميس وتم إخطار عائلته، مؤكدةً غرقه.

العربية

MENAFN25022024000208011052ID1107896110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث