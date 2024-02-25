أمانة عمّان: الانتهاء من تركيب جسر المحطة للمشاة خلال أسبوعين وجسر السابع في شهر ونصف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد

كشف مدير إدارة الإنشاءات في أمانة عمان الكبرى المهندس هاني المراشدة أنه سيتم الانتهاء من أعمال تركيب جسر المحطة للمشاة خلال أسبوعين حيث سيصار إلى تركيب الأدراج بعد تركيب جسم الجسر فجر يوم الجمعة الماضي.

وقال المراشدة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه بإمكان المواطنين والمشاة استخدام الجسر خلال أسبوعين، لافتا إلى أن الأمانة قامت باستبدال الجسر الخرساني السابق الذي أزالته نظرا لخطورته على السلامة العامة وجرى وضع آخر من المعدن ويراعي شروط السلامة والأمان.

وأضاف أن الأمانة تعمل أيضا على استبدال جسر كانت قد أزالته في وقت سابق بالقرب من الدوار السابع، وأنهت العمل بقواعد الجسر وسيتم تركيبه فور الانتهاء من تركيب جسر المحطة، متوقعا تركيبه خلال شهر ونصف.

وأشار المراشدة إلى أن الأمانة قامت وفور إزالة الجسور في النصف الثاني من العام الماضي بطرح عطاءات لإعادة إنشاء جسور في نفس المناطق خدمة للمواطنين والمشاة، وفور الانتهاء من هذه الإجراءات جرى الاتفاق على استبدالها بجسور معدنية وتمت مباشرة العمل بهما.

وكان اشتكى عدد من المواطنين من عدم تركيب الجسور على بوابة مجمع المحطة للسرافيس على شارع الجيش والآخر عند الدوار السابع نظرا لأهمية الجسور في تلك المناطق بسبب السرعات الكبيرة للمركبات عليه وقربه من منشآت حيوية مثل المدارس واستخدامها من قبل الطلاب هناك.

