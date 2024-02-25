وزير الخارجية يلتقي اليوم نظيرته البلغارية
التاريخ
2/25/2024 3:10:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل العلاقات الثنائية.
وسيعقد الصفدي وجابرييل تصريحات صحفية مشتركة عقب المباحثات الثنائية.
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