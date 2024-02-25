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وزيرة خارجية ألمانيا تهرب إلى ملجأ في أوديسا بعد إنذار عن غارة جوية

2/25/2024 3:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Zeit بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اضطرت إلى قضاء حوالي ربع ساعة في الملجأ خلال زيارة إلى أوديسا، بسبب إنذار من غارة جوية.


قبل ذلك، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الألمانية وصلت في زيارة إلى مدينة أوديسا، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لأسباب أمنية.
ونقلت الصحيفة عن مراسل رافق الوزيرة خلال الزيارة: "اضطرت أنالينا بيربوك، أثناء زيارتها لمدينة أوديسا، للاختباء في أحد الملاجئ لفترة وجيزة بعد إشارة غارة جوية".


وأشارت الصحيفة، إلى أن الوزيرة غادرت الملجأ بعد حوالي ربع ساعة.


RT

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