وزيرة خارجية ألمانيا تهرب إلى ملجأ في أوديسا بعد إنذار عن غارة جوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Zeit بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اضطرت إلى قضاء حوالي ربع ساعة في الملجأ خلال زيارة إلى أوديسا، بسبب إنذار من غارة جوية.
قبل ذلك، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الألمانية وصلت في زيارة إلى مدينة أوديسا، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لأسباب أمنية.
ونقلت الصحيفة عن مراسل رافق الوزيرة خلال الزيارة: "اضطرت أنالينا بيربوك، أثناء زيارتها لمدينة أوديسا، للاختباء في أحد الملاجئ لفترة وجيزة بعد إشارة غارة جوية".
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوزيرة غادرت الملجأ بعد حوالي ربع ساعة.
RT
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