عاجل الخصاونة: الحكومة أنشأت وحدة لمتابعة رؤية التحديث الاقتصادي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤى التحديث العام السياسي والاقتصادي والقطاع العام، ضمن التوجيهات الملكية السامية.



وبيّن الخصاونة خلال كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أن اللقاء اليوم يأتي التزاما بما وعدت به الحكومة بإطلاع المواطنين على سير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.



ونوه الى أن الحكومة ملتزمة باللقاءات التفاعلية المرتبطة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أن الحكومة ملتزمة أيضا بتنفيذ رؤية التحديث السياسي والقطاع العام.

وأكد أن الحكومة أنشأت وحدة المتابعة لرؤية التحديث، وتم تبني قانون جديد لقانون البيئة الاستثمارية، وإقرار مشروع جديد للشراكة بين القطاع العام والخاص، وإقرار قانون معدل لقانون الشركات، وقانون العمل، قانون الضمان، وكثير من الأنظمة التي تسهم في تعزيز رؤية التحديث.

وأضاف أنه على صعيد الممكنات الاقتصادية، الحكومة تبنت عدة سياسات ساهمت في خفض كلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادي، منها التعرفة الجمركية ووصلت الى تعرفة صفرية، ودعم كلف الطاقة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برنامج التشغيل الوطني، وتبني استراتيجية وطنية للتعدين، واستراتيجية للتجارة الإلكترونية، واستراتيجية المياه، والنقل وغيرها من الفرص التي تعزز الخارطة الاستثمارية في المملكة.

وبين أن كل ذلك ساهم في التعافي الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث تم تحقيق نسب نمو بلغت 2.7% خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة مع 2.4% لعام 2022، و 1.8% عام 2019.

وقال إنه تم جذب استثمارات مباشرة بقيمة 673 مليون دينار نهاية ايلول الماضي، في كانت في 889 مليون في عام 2022، و518 مليون دينار في 2019، وبلغت القيمة الكلية للصادرات خلال العام الماضي 8.9 مليار دينار، بانخفاض بلغ 1.5% عن عام 2022، الذي كانت فيه الصادرات 9.1 مليار دينار، في حين كانت 5.2 مليار عام 2019.

ونوه إلى أن الانخفاض الطفيف يعود إلى انخفاض قيمة الصادرات بشكل أساسي، من البوتاس بنسبة أكثر من 38% والفوسفات بنسبة 21% بسبب انخفاض الأسعار في السوق العالمي.



وأكد أنه تم التمكن من خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 10% ليصل إلى 9.3 مليار دينار عام 2023، مقارنة مع 10.4 مليار دينار عام 2022، و7.7 مليار دينار عام 2019.