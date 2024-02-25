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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الأرجنتين

2/25/2024 3:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس في الأرجنتين.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال كان على بُعد 89 كيلومتراً من المدينة، وعلى عُمق 197.4 كيلومتر.
ولم ترد حتى الآن أيُّ تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

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