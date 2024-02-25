زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الأرجنتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس في الأرجنتين.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال كان على بُعد 89 كيلومتراً من المدينة، وعلى عُمق 197.4 كيلومتر.
ولم ترد حتى الآن أيُّ تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.
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