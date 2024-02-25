وثيقة نتنياهو ... تحد للمجتمع الدولي..وإنتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

MENAFN - Amman Net) لم تكتفي زمرة نتنياهو الإرهابية الإمعان بإرتكاب مختلف اشكال الجرائم المعاقب عليها دوليا الواردة في بنود إتفاقية منع الإبادة الجماعية ونظام المحكمة الجنائية الدولية بل ويعلن عن رؤيته العدوانية في الوثيقة لما تسمى باليوم التالي لإنتهاء العدوانالوحشي البربري على قطاع غزة التي تعني التصلب بموقفه الرافض لتنفيذ وإحترام بلوالمتحدي بعنجهية لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وبالعهود والمواثيق والقرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية بدعم وحماية أمريكية .وثيقة مجرم الحرب نتنياهو تعكس الإستراتيجية الإسروامريكية الهادفةلتصفية القضية الفلسطينية بعناوينها الرئيسية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 .

معان وخطورة

وثيقة

نتنياهو :

لوثيقة

نتنياهو لليوم التالي من إنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني اخطار جسيمة على القضية الفلسطينية معان ودلالات منها :

أولا : ان لا افق بنهاية عدوانه الإجرامي بشكل كامل قبل عدة سنوات .

ثانيا : إستمرار عملياته العسكرية في قطاع غزة دون تحديد سقف زمني لإنهاء جرائمه من قتل خارج القانون وإيقاع مختلف اشكال التعذيب والإيذاء والتوسع بالإعتقالات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني.

ثالثا : إقامة منطقة أمنية عازلة بقطاع غزة في المناطق المتاخمة " لمستوطنات قطاع غزة " اي بهدف السطو على حصة الشعب الفلسطيني في حقول النفط والغاز المكتشفة وغير المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط وفي عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة .

رابعا : إبقاء وتعزيز

إغلاقها و سيطرتها على الحدود الفلسطينية المصرية بمعابرها المختلفة بما فيها معبر رفح تحت ذريعة منع التهريب بينما الهدف الحقيقي يتمثل في إدامة إحتلالها الإستعماري لقطاع غزة

وتمكين مهاجرين وعصابات المستوطنين الإرهابية من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات التي تشكل

قواعد إنطلاق لعصابات إرهابية لإعمال جرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين وللاعيان المدنية ولمنع عودة من يخرج من قطاع غزة بالعودة إليه تنفيذا لحرب التطهير العرقي وإعادة إلى سيناريو عامي 1948 و 1967 .

خامسا

: الإحتفاظ بالسيطرة الأمنية على كامل أراض فلسطين غرب الأردن وغلاف قطاع غزة اي لتقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وترسيخ هيمنتها وتابيدها وإحتلالها الإستعماري للأراضي المحتلة إثر عدوان حزيران لعام 1967 والأراضي المحتلة خلافا للمساحة المحددة لكيانها بنص قرار التقسيم رقم 181 الذي ابقى للشعب الفلسطيني ظلما 45 ٪ من مساحة فلسطين التاريخية والتي تمثل نصف مساحة الدولة العربية الفلسطينية التي اجهض قيامها القوى الإستعمارية بقيادة بريطانيا وأمريكا وفرنسا .

سادسا

: تجريد قطاع غزة من السلاح وما يعنيه من محاولة فرض الإستسلام على الشعب الفلسطيني تمهيدا لتنفيذ مؤامرة تهجيره قسرا خارج فلسطين

تنفيذا للمشروع الصهيوني بالوصول إلى دولة اليهود اليهودية " طرد كل من لا يدين باليهودية" كما صرح بذلك

مجرم الحرب نتنياهو

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الأخيرة بايلول الماضي .

سابعا

: إنهاء عمل الاونروا في قطاع غزة تمهيدا لتنفيذ ذلك بالضفة الغربية ظنا ان بذلك يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين ذلك الحق الذي يولد بالفطرة مع كل طفل وطفلة .

هذه الوثيقة بما تتضمنه من بنود لم ترد أعلاه تفصح عن السياسة الإستراتيجية الإسرائيلية القائمة المدعومة أمريكيا على :

* المضي بإرتكاب جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني دون خوف من المساءلة والعقاب .

* تقويض حق الشعب الفلسطيني بالنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا من أجل الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

* تجفيف موارد الاونروا الشاهد على صناعة الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بعد سلسلة من المجازر الدموية في سياق ممنهج لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي لن تمحوها ذاكرة التاريخ مهما عملت " إسرائيل " وسادتها على أمل إنهاء عملياتها بجميع أماكن عملها بالدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين خلافا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 ظنا بذلك من إنهاء حق العودة المكفول بقرار رقم 194.

* ترسيخ مؤامرة فصل جغرافي دائم بين جناحي الدولة الفلسطينية بجناحيها الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي إستحالة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران كمرحلة نحو تطبيق قرار التقسيم 181.

بعد الإعلان عن الوثيقة السؤال الذي يطرح نفسه هل :

* ستبقى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن عاجزة أمام الإنحياز الأمريكي للكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع من إتخاذ إجراءات ضاغطة على أمريكا للإلتزام بمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس للعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين بديلا عن العمل لتقويضهما؟

* هل ستكتفي الدول العربية والإسلامية والصديقة برفض المشروع الإسرائيلي الإرهابي بالتعبير عن القلق والإدانة والشجب والتحذير دون إتخاذ إجراءات عملية ضاغطة سياسية وإقتصادية على أمريكا وقطع كافة اشكال العلاقات مع" إسرائيل " ؟

* سيبقى المجتمع الدولي بغالبية أعضاء الجمعية العامة خاضعا للهيمنة الأمريكية والقبول ان يبقى دورها ديكوريا وقراراتها حبيسة الادراج ؟

العدالة والمساواة وحق الشعوب بتقرير المصير أمام منعطف فإما إلى تعزيز وسمو ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والإتفاقيات والعهود والمواثيق والقرارات الدولية وإما إلى الفوضى والعنف وعدم الإستقرار..

فلسطين وحرية شعبها وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وإقامة دولته المستقلة البوصلة والعنوان إعلاءا لقوة الحق...؟