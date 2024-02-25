الاحتلال يغلق حاجز الكونتينر العسكري

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الكونتينر بشكل كامل، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
يذكر أن حاجز الكونتينر العسكري هو حلقة الوصل بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.
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