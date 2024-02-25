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الاحتلال يغلق حاجز الكونتينر العسكري

2/25/2024 3:09:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الكونتينر بشكل كامل، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

يذكر أن حاجز الكونتينر العسكري هو حلقة الوصل بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.


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