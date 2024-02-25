"هيتاشي إنرجي" تستثمر أكثر من 30 مليون يورو لتوسيع عمليات المحولات في ألمانيا

(MENAFN
- Watermelon Communications) دبي، 22 فبراير 2024: أعلنت "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، اليوم عن استثمار تتجاوز قيمته 30 مليون يورو (32 مليون دولار تقريباً) في توسيع وتحديث منشأتها الخاصة بتصنيع محولات الطاقة في "باد هونيف"، بألمانيا. وسيسهم المشروع، الذي من المتوقع استكماله في عام 2026، في توفير ما يصل إلى 100 فرصة عمل جديدة في المنطقة، وتلبية الطلب المتزايد على محولات الطاقة لدعم الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة في أوروبا.
وتعتبر المنشأة التي بدأت العمل منذ العام 1906، وتقع في بلدة "باد هونيف"، واحدة من منشآت التصنيع الرئيسية لدى "هيتاشي إنرجي" في أوروبا. وينتج المصنع محولات طاقة ضخمة، والتي تشكّل مكونات أساسية لشبكة الكهرباء يتم استخدامها لرفع أو خفض مستوى الجهد من أجل تعزيز كفاءة عمليات نقل وتوزيع الطاقة.
وبهذه المناسبة، قال "برونو ميليس"، العضو المنتدب لقطاع المحولات في "هيتاشي إنرجي": "ستشكل الكهرباء العمود الفقري لمنظومة الطاقة بأكملها. وفي ظل المسار الحالي لنظام الطاقة العالمي وحتى عام 2050، فإننا بحاجة إلى زيادة القدرة الانتاجية للطاقة أربع مرات ونقل ما يصل إلى ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية الحالية مقارنة بالعام 2020"، مشيراً إلى أن "منشأة باد هونيف تُعد أحد الأمثلة على التزامنا بتوسيع بصمتنا العالمية وقدرتنا الإنتاجية بصورة سريعة من أجل مواكبة الطلب المتسارع الناتج عن التحول في قطاع الطاقة".
ويسهم الاستثمار في توسيع مساحة المنشأة إلى أكثر من 15000 متر مربع. وبالإضافة إلى إجراء تحسينات على صعيد العمليات، تتهيأ المنشأة المحدثة لتعزيز الأداء التشغيلي ورفع القدرة التصنيعية الكلية لمواكبه الطلب المتنامي. وعلى مرّ السنين، قام المصنع في "باد هونيف" بتوريد محولات طاقة إلى العديد من شركات تشغيل أنظمة نقل الطاقة والمؤسسات الخدماتية والصناعات الرائدة في أوروبا، ومن بين الأمثلة على ذلك الشراكة الاستراتيجية المبرمة مع شركة "تيني تي" TenneT.
وتجدر الإشارة إلى أن توسيع هذا المصنع يعكس جهود "هيتاشي إنرجي" الدؤوبة لرفع قدرتها الانتاجية في أوروبا. وخلال العام المنصرم، وسعّت الشركة القدرة الإنتاجية في السويد، وهو ما سيؤدي إلى خلق 2000 فرصة عمل جديدة إضافية على مدار العامين المقبلين، كما قامت بالاستحواذ على شركات eks Energy و COET المتخصصتين في إلكترونيات الطاقة.
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