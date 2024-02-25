Sunday, 25 February 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شات جي.بي.تي تنتج فيديو لسيدة في اليابان مصنوع بالذكاء الاصطناعي

2/25/2024 3:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتحت شركة أوبن أيه آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي آفاقا جديدة أوسع أمام المنصة بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار شريط فيديو مدته تصل إلى دقيقة باستخدام أوامر نصية فقط.

تحمل الخاصية الجديدة اسم "سورا" وسيتم توفيرها في البداية لعدد محدود من المبدعين المحترفين، بحسب ما ذكره سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

ونشرت أوبن أيه.آي على موقعها الإلكتروني عدة فيديوهات تم توليدها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى جانب وصف للأساس الذي اعتمد عليه كل فيديو.

ويعرض أحد الفيديوهات سيدة تسير ليلا في شارع مضاء بإحدى المدن. وطلبت الأوامر النصية من منصة شات جي.بي.تي أن تكون السيدة مرتدية سترة جلدية وزي أحمر اللون وأن يكون الشارع هو أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ومملوءا باللافتات المضيئة.

كما أظهر فيديو آخر حيوان الماموث العملاق يسير على الجليد، وعرض فيديو ثالث مشهدا تاريخيا لولاية كاليفورنيا خلال عصر "حمى الذهب" في الولاية الأمريكية في القرن التاسع عشر.

وتبدو مقاطع الفيديو واقعية بشكل مثير للإعجاب في بعض الأحيان، خاصة بالنسبة الإضاءة والملمس، لكنها في الوقت نفسه من الواضح أيضًا أنها مصطنعة، وتعترف الشركة الأمريكية بوجود نقاط ضعف في خاصية "سورا" حتى الآن. ومن العيوب المتكررة أن العناصر المتحركة في الفيديو لا تبدو متوافقة مع قوانين الفيزياء، وغالبا ما تكون حركة البشر والحيوانات غير طبيعية.

ورغم ذلك فإن هذه الفيديوهات تثبت قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحويل النصوص إلى لقطات فيديو وهو ما يمكن أن يغير طبيعة إنتاج الفيديو بمرور الوقت.


MENAFN25022024000110011019ID1107896089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث