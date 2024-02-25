شات جي.بي.تي تنتج فيديو لسيدة في اليابان مصنوع بالذكاء الاصطناعي

فتحت شركة أوبن أيه آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي آفاقا جديدة أوسع أمام المنصة بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار شريط فيديو مدته تصل إلى دقيقة باستخدام أوامر نصية فقط.

تحمل الخاصية الجديدة اسم "سورا" وسيتم توفيرها في البداية لعدد محدود من المبدعين المحترفين، بحسب ما ذكره سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

ونشرت أوبن أيه.آي على موقعها الإلكتروني عدة فيديوهات تم توليدها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى جانب وصف للأساس الذي اعتمد عليه كل فيديو.

ويعرض أحد الفيديوهات سيدة تسير ليلا في شارع مضاء بإحدى المدن. وطلبت الأوامر النصية من منصة شات جي.بي.تي أن تكون السيدة مرتدية سترة جلدية وزي أحمر اللون وأن يكون الشارع هو أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ومملوءا باللافتات المضيئة.

كما أظهر فيديو آخر حيوان الماموث العملاق يسير على الجليد، وعرض فيديو ثالث مشهدا تاريخيا لولاية كاليفورنيا خلال عصر "حمى الذهب" في الولاية الأمريكية في القرن التاسع عشر.

وتبدو مقاطع الفيديو واقعية بشكل مثير للإعجاب في بعض الأحيان، خاصة بالنسبة الإضاءة والملمس، لكنها في الوقت نفسه من الواضح أيضًا أنها مصطنعة، وتعترف الشركة الأمريكية بوجود نقاط ضعف في خاصية "سورا" حتى الآن. ومن العيوب المتكررة أن العناصر المتحركة في الفيديو لا تبدو متوافقة مع قوانين الفيزياء، وغالبا ما تكون حركة البشر والحيوانات غير طبيعية.

ورغم ذلك فإن هذه الفيديوهات تثبت قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحويل النصوص إلى لقطات فيديو وهو ما يمكن أن يغير طبيعة إنتاج الفيديو بمرور الوقت.



