«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شارع الخيل بتكلفة 700 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع الخيل، بتكلفة 700 مليون درهم، ويتضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، تغطي مناطق زعبيل وميدان والقوز الأولى وغدير الطير وقرية جميرا الدائرية، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بنحو 19600 مركبة في الساعة، ورفع الكفاءة المرورية لشارع الخيل، وحل مشاكل التداخلات المرورية على التقاطعات المجسرة مع شارع الخيل، وضمان استمرارية الحركة المرورية الحرة على الشارع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 30 ‎%‎.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شارع الخيل، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير محاور الطرق الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، ويعتبر شارع الخيل أحد أهم محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ويبدأ من معبر الخليج التجاري، وينتهي بتقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتألف من ست مسارات في كل اتجاه.

سبعة مواقع

وأضاف: المشروع يتضمن تطوير سبعة مواقع على شارع الخيل، الأول في منطقة زعبيل، وتحديداً بين تقاطعي شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي، ويتضمن تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات بطول 700 متر، تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4800 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء، بشارع الخيل في الاتجاه إلى أبوظبي، كما يتضمن تنفيذ تحسينات للطرق السطحية بطول 850 متراً، بهدف ربط حركة المرور القادمة من شارع الخيل الي شارع المركز المالي باتجاه شارع الشيخ زايد، أما الموقع الثاني، فهو منطقة ميدان على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع رأس الخور، ويشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 610 أمتار، وطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، ويشمل أيضاً تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1550 متراً، لربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع راس الخور.

الموقعان 3 و4

وأوضح معالي مطر الطاير أن الأعمال في الموقع الثالث في منطقة القوز الأولى، وتحديداً على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع الواحة، تتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 650 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه أبوظبي، كما تتضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 2170 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الواحة وشارع لطيفة بنت حمدان، أما الموقع الرابع فهو في منطقة غدير الطير، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان، ويتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 640 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويسهم في ربط الحركة المرورية القادمة من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما يتضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1350 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الميدان.

الموقع الخامس

وأشار معاليه إلى أن الأعمال في الموقع الخامس للمشروع الواقع في قرية جميرا الدائرية، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع حصة وشارع الخميلة، تشمل إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 700 متر، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع حصة، كما يشمل تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 900 متر، لربط الحركة المرورية القادمة من منطقة قرية جميرا الدائرية إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.

الموقعان 6 و7

وأضاف: يتضمن المشروع في الموقع السادس تنفيذ أعمال توسعة سطحية لشارع الخيل عند منطقة الجداف، وذلك بإضافة مسار جديد لتحسين انسيابية الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة، حيث يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو 2000 مركبة في الساعة، فيما تتضمن الأعمال في الموقع السابع، تنفيذ توسعة سطحية لشارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجاري، وذلك بإضافة مسار جديد، لتحسين انسيابية حركة الدخول إلى منطقة الخليج التجاري من شارع الخيل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الشارع في ذلك المقطع باتجاه أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أنجزت في عام 2012، مشروع تطوير شارع الخيل، وذلك بتحويل الدوارات القائمة سابقاً إلى تقاطعات مجسرة توفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وتوسعة الشارع إلى ست مسارات في كل اتجاه.





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