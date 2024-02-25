شركة "تي إس إم سي" توسع تواجدها العالمي مع افتتاح مصنع في اليابان

(MENAFN
) شهدت الشركة التايوانية العملاقة في مجال الرقائق الإلكترونية “تي إٍس إم سي” معلماً هاماً مع افتتاح مصنعها الأول في اليابان، وهو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة إمدادات الرقائق العالمية, وأكد مؤسس الشركة موريس تشانغ دور المنشأة الجديدة الحيوي خلال الحفل الرسمي، مؤكداً إسهامها في الحفاظ على تدفق مستمر لهذه العناصر الضرورية, وتشير الاستثمارات الضخمة بقيمة 8.6 مليار دولار إلى التزام تي إٍس إم سي بتنويع بنية تصنيعها خارج معقلها التقليدي.
كما تتميز تي إٍس إم سي بدورها الحاسم في توريد الرقائق لعمالقة التكنولوجيا مثل آبل ونفيديا، حيث تمتلك حصة نسبتها خمسون في المئة من إنتاج الرقائق العالمي، مما يجعلها الشريان الرئيسي لمجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية بدءًا من الهواتف الذكية وصولاً إلى الأقمار الصناعية وتغذية مجال الذكاء الاصطناعي المتزايد, ومع ذلك، فإن الضغوط المتزايدة من العملاء والحكومات دفعت تي إٍس إم سي إلى استكشاف سبل توسيع إنتاج الرقائق خارج تايوان نظراً للمخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية، وخاصة موقف الصين تجاه تايوان.
كذلك زادت المخاوف حول الاعتماد المفرط على الجزيرة لتصنيع الرقائق, مع الخلفية الجيوسياسية، ولا سيما الموقف الصيني المتحدي من تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، ومع عدم استبعاد بكين استخدام القوة لاستعادة تايوان، أصبح تأمين سلاسل إمداد الرقائق قضية ملحة للاقتصاديات وقطاعات الدفاع التي تعتمد على هذه العناصر الحيوية, ورداً على ذلك، انطلقت تي إٍس إم سي في مبادرة استراتيجية لتنويع مواقع إنتاجها، للتخفيف من المخاطر الجيوسياسية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
في حين عبر تشانغ البالغ من العمر اثنتين وتسعين عامًا عن أهمية المنشأة اليابانية الموجودة على جزيرة كيوشو، مشيراً إلى دورها في تعزيز إمدادات الرقائق ليس فقط لليابان ولكن أيضًا للبيئة العالمية بشكل عام, وإن إنشاء هذا المصنع يُظهر النهج النشط لـ تي إٍس إم سي في التعامل مع الديناميات الجيوسياسية المتغيرة بينما يؤكد التزامها بضمان توافر مستمر لمكونات الرقائق الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.
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