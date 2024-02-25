مكافآت نقدية و مزايا قيّمة تقدمها العربية للسيارات لعملائها بمناسبة العام الجديد

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاقها لأحدث حملاتها التي ستستمر لمدة شهرين كاملين بمناسبة العام الجديد، والتي تتيح للعملاء فرصة الاستمتاع بمكافآت نقدية و مزايا قيّمة عند شراء سيارة نيسان جديدة.
ومن أجل منح العملاء قيمة استثنائية عند اختيارهم سيارتهم الجديدة من نيسان، تقدم العربية للسيارات مكافآت نقدية تصل حتى 9,000 درهم على سيارة نيسان "ألتيما"، و7,500 درهم على سيارة "باثفايندر"، و3,000 درهم على سيارة "إكس-تيرّا"، و2,500 درهم على سيارة "كيكس".
وتشمل الحملة بعضاً من أبرز سيارات نيسان، مثل "ألتيما" التي تعد الخيار الأول لمحبي سيارات السيدان بفضل كفاءة أدائها ومميزاتها المبتكرة، وسيارة "باثفايندر" المثالية للعائلات، و"إكس-تيرّا" ذات التصميم الجذاب، وسيارة "كيكس" المفضلة لدى العملاء من فئة الشباب بفضل تصميمها الحديث وخصائصها العصرية.
ويمكن للراغبين في الحصول على سيارة نيسان "باترول" الغنية عن التعريف الاستفادة من تأمين مجاني لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى خمس سنوات من الخدمة المجانية والضمان. وتعكس هذه الحملة جهود العربية للسيارات المستمرة لتعزيز تجربة العملاء، وسعي الشركة لتقديم حلول تتسم بالكفاءة والابتكار، ومنحهم مزايا أكثر عند شراء سيارة نيسان في العام الجديد.
تفضلوا بزيارة أقرب صالة عرض نيسان التابعة للشركة العربية للسيارات في دبي والإمارات الشمالية لمعرفة المزيد عن الحملة واستكشاف مجموعة سيارات نيسان المشمولة فيها.
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